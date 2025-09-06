ظهرت فجأة.. حكاية بحيرة تكونت بشكل مفاحئ في البهنسا بالمنيا | صور

منذ فترة وجيزة ظهرت بحيرة في صحراء قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا، الأمر الذي أدى إلى استغراب ودهشة المواطنين، فظهور البحيرة أدى إلى حالة من الجدال بين المواطنين عن أسباب ظهورها وصلاحية مياهها، الا ان نتائج التحاليل كشفت أن مياه البحيرة ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جداً،

ومن جانبها اعلنت محافظة المنيا في بيانها أنه تم رصد تجمع مائي في منخفض صحراوي بنطاق مركز بني مزار، بمنطقة البهنسا، وذلك بناءً على ما ورد من تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وما تبعها من فحوصات وتحاليل لعينات المياه بمعرفة الجهات المختصة.

وكشفت نتائج التحاليل أن هذه المياه ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جداً، بما يجعلها غير صالحة تماماً للاستخدام سواء الآدمي أو الحيواني أو الزراعي، مؤكدة أن التجمع المائي لا يمثل خطورة في حد ذاته.

وقالت محافظة المنيا، أن الموقف يخضع للمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع التحذير من الاقتراب أو إستخدام هذه المياه بأي صورة، حرصاً على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة المنيا في بيانها بالأهالي، التعاون والالتزام بعدم التعامل مع هذه المياه نهائياً، مؤكدة أن الأمر تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق.

يذكر أن قرية البهنسا شهدت ظهور بحيرة مياه ظهرت حديثًا في منطقة صحراوية كانت قاحلة في السابق، ويعود سبب ظهورها إلى تراكم المياه الجوفية في الأماكن التي استُغلت كمحاجر رملية، حيث تتجمع المياه الجوفية من الخزان المائي الموجود تحت الأرض وتتراكم في هذه المنخفضات، مما يؤدي إلى تكوين بحيرات جديدة.