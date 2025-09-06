قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

التصريح بدفن سيدة.. تطورات الحالة الصحية لـ 104 مصابين بالتسمم الغذائي في المنيا

ايمن رياض

ينشر  " صدى البلد" تفاصيل تطورات الحاله الصحية لمصابي التسمم الغذائي بعد تناولهم وجبات طعام من أحد المطاعم بمنطقة أبو هلال بالمنيا، فقد قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثة ربة منزل توفيت عقب تناول وجبة طعام دجاج داخل المطاعم، والذي أسفر عن إصابة 104 بالتسمم الغذائي بعد تناولهم وجبات دجاج وأرز.

وأكد مصدر طبي أن معظم الحالات تماثلت الشفاء وهناك أعداد قليلة لا تزال محجوزة ولكن حالتها الصحية مستقره وتتلقى العلاج وموزعة على المستشفيات مضيفاً ، أنه تم سحب عينة من السيدة المتوفاة من مصلحة الطب الشرعي، لإرسالها للمعامل ، وتم سحب عينات من الطعام والمياه بالمطعم مع استمرار غلقة لحين إنهاء الإجراءات القانونية.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوفاة غادة. م. ك 29 سنه عقب خروجها من المستشفي وعودتها إلى المنزل، لتسجل اول حالة وفاة من بين المصابين في واقعة التسمم الغذائي الجماعي عقب تناول المصابين وجبات دجاج وارز من أحد المطاعم بمنطقة أبو هلال.

وأمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لربة المنزل، وتحديد سبب الوفاة ، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بإصابة 104 شخص من المواطنين بحالات إعياء يشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، حيث جرى استقبالهم وتوزيعهم على الأقسام المختلفة، بحسب درجة الحالة الصحية لكل منهم.

وتبين أن المصابين يعانون من آلام في البطن، وقيء متكرر، وارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت قوات الشرطة بمعاينة المطعم محل الواقعة، وتم التحفظ على عينات من الوجبات الغذائية التي تناولها المصابون، تمهيداً لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سبب التلوث، كما جرى التحفظ على مسؤولي المطعم، وفتح محضر  بالواقعة، تمهيداً لعرض النتائج على جهات التحقيق.

في سياق متصل أكدت مصادر طبية، أن حالات المصابين مستقرة، وتم التعامل معها من خلال إعطاء محاليل وأدوية مضادة للتسمم الغذائي ، وأن الرعاية الطبية مستمرة لحين التأكد من تعافي جميع المصابين بشكل كامل وتماثلهم للشفاء.
ومن جانبها، فتحت جهات التحقيق تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وأمرت باستدعاء مسؤولي المطعم للاستماع إلى أقوالهم وغلق المطعم، وطلبت تقارير طبية مفصلة عن حالات المصابين من المستشفى، وكلفت مفتشي الصحة بإعداد تقرير حول مدى صلاحية الأطعمة المتداولة في المطعم ومدى التزامه بالاشتراطات الصحية.

المنيا تسمم غذائي وفاة الحالة الصحية

