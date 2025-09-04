قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا : حصر المساحات الخالية أسفل المحاور والكباري للاستغلال الأمثل

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة المنيا ، وذلك في إطار حرصه على الوقوف على الحالة العامة للشوارع ومتابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، وجه محافظ المنيا الوحدة المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بشكل مستمر لضمان بيئة حضارية تليق بأهالي المحافظة، مع تقنين أوضاع الباعة الجائلين، وحل مشاكل بعض المناطق المزدحمة والتي تشهد أزمات مرورية، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على البيئة والصحة العامة.

واستمع المحافظ خلال جولته إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين، حيث استجاب لعدد منها على الفور، مؤكدًا أن الجولات الميدانية ستتواصل لرصد أي معوقات والتعامل معها سريعًا، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين كفاءة الخدمات، وتوفير حياة كريمة لأهالي المنيا.

كما كلف اللواء كدوانى الوحدة المحلية بالمنيا بحصر المساحات الخالية أسفل المحاور المرورية والكباري لتحقيق الاستغلال الأمثل لها واقامة انشطة خدمية تعود بالنفع العام على المواطنين، مشددًا على أن تلك الخطوات تسير ضمن خطة ممنهجة تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية وضمان عدم استغلال تلك المواقع في أنشطة سلبية، بما يحقق الانضباط ويعزز من جودة الحياة داخل المحافظة.

وأكد محافظ المنيا أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تقصر في أداء واجباتها، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة والجولات الميدانية ستظل قائمة لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد ابوزيد نائب المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا جولة المساحات الشاعرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

الأوقاف تفتتح ١٤ مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

خطة إعمار بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد