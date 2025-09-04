تسمم غذائي.. التفاصيل الكاملة لإصابة العشرات بعد تناول وجبات دجاج وأرز في مطعم بالمنيا

ينشر "صدى البلد"، التفاصيل الكاملة لواقعة التسمم الغذائي للعشرات عقب تناولهم وجبات دجاج وأرز من أحد المطاعم بمنطقة أبو هلال بالمنيا، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج ، والتحفظ على مسؤولي المطعم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



بتوقيع الكشف الطبي وتبن استقرار حالتهم الصحية بعد تلقيهم بالرعاية الطبية الكاملة.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء يشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، حيث جرى استقبالهم وتوزيعهم على الأقسام المختلفة، بحسب درجة الحالة الصحية لكل منهم.

حيث يعاني المصابون من آلام في البطن، وقيء متكرر، وارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت قوات الشرطة بمعاينة المطعم محل الواقعة، وتم التحفظ على عينات من الوجبات الغذائية التي تناولها المصابون، تمهيداً لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سبب التلوث، كما جرى التحفظ على مسؤولي المطعم، وفتح محضر بالواقعة، تمهيداً لعرض النتائج على جهات التحقيق.

وفي سياق متصل أكدت مصادر طبية، أن حالات المصابين مستقرة، وتم التعامل معها من خلال إعطاء محاليل وأدوية مضادة للتسمم الغذائي ، وأن الرعاية الطبية مستمرة لحين التأكد من تعافي جميع المصابين بشكل كامل وتماثلهم للشفاء.



ومن جانبها، فتحت جهات التحقيق تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وأمرت باستدعاء مسؤولي المطعم للاستماع إلى أقوالهم، كما طلبت تقارير طبية مفصلة عن حالات المصابين من المستشفى، كما كلفت مفتشي الصحة بإعداد تقرير حول مدى صلاحية الأطعمة المتداولة في المطعم ومدى التزامه بالاشتراطات الصحية.