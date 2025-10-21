حافظ على خصوصيتك.. كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك؟

إذا سبق لك أن تحدثت مع صديق أو زوج عن مطعم جديد ترغب في تجربته أو كتاب ترغب بقراءته، ثم ظهرت لك إعلانات لا حصر لها حول هذا الموضوع، مع أنك تعلم أنك لم تبحث عنه في جوجل، فقد تبدأ بالشك في أن هاتفك يتجسس عليك. لست وحدك، فالعديد من مستخدمي الهواتف لديهم شك خفي في أن محادثاتهم خارج الإنترنت تُسجَّل.

لكن هل هذا صحيح، ؟ هل الجهاز الذي تحمله معك أينما كنت تقريبًا في كل مكان يتنصت حقًا؟ هناك طريقة بسيطة واحدة لمعرفة ذلك، كما تقول NordVPN، الشركة الرائدة في مجال برمجيات الأمن السيبراني.

تجسس هاتفك

هل هاتفك يستمع فعلا إلى ما تقوله؟

قد تطلب بعض التطبيقات الوصول إلى الميكروفون الخاص بك، وإذا منحتها ذلك فمن الناحية الفنية من الممكن أن يتم سماع محادثاتك واستخدامها للإعلانات المستهدفة، وتتبع الموقع، والخدمات الشخصية، وجمع البيانات والمزيد.

في حين أن بعض التطبيقات، مثل Instagram أو أي تطبيق آخر لتسجيل الفيديو، تحتاج إلى الوصول إلى الميكروفون، فكن حذرًا من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الميكروفون الخاص بك ولا تحتاج إليه، مثل تطبيق الطقس.

كيف يمكن لهاتفك أن يتجسس عليك بطريقة أخرى؟

يمكن للشركات أن تعرف الكثير عنك، سواءً أكانت تطّلع على ميكروفونك أم لا. فهم يتتبعون ما تتصفحه على الإنترنت، وما تنقر عليه، وما تشاهده، وفي بعض الحالات، التطبيقات التي تستخدمها على هاتفك.

تحتوي الهواتف الذكية على كنز من المعلومات الأخرى عنك، بما في ذلك:

الهاتف ونظام التشغيل الذي تستخدمه

شركة الاتصالات المحمولة

رمز المنطقة ورقم الهاتف

عنوان البريد الإلكتروني

جهات الاتصال وسجلات المكالمات

بيانات الموقع

استخدام التطبيق

سجل التصفح



إذن ما هو الاختبار الذي يظهر إذا كان هاتفك يتجسس عليك؟



قام الباحثون في NordVPN بتطوير اختبار بسيط للتحقق مما إذا كان جهازك يتنصت عليك

فكّر في موضوع فريد لم تبحث عنه أو تناقشه من قبل

ناقش هذا الموضوع على مدار عدة أيام، مع التأكد من أن هاتفك الذكي في متناول يدك. استخدم الكلمات أو العبارات ذات الصلة بشكل طبيعي، كما لو كنت تُجري محادثة جادة مع صديق.

تُؤكد NordVPN على أهمية الاتساق في هذا الأمر.

الآن، انتبه جيدًا للإعلانات التي تراها على هاتفك وعلى الإنترنت، بما في ذلك إعلانات اللافتات على مواقع الويب، وعلى موجز الوسائط الاجتماعية، والإعلانات داخل التطبيقات، وحتى الإعلانات على التلفزيون الذكي الخاص بك.

إذا بدأت في رؤية إعلانات مرتبطة بموضوعك، فمن الآمن أن نقول إن هاتفك يستمع إليك.

ماذا يمكن أن يحدث إذا كان هاتفك يستمع إلى محادثاتك؟

العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب لا تفرض عليك رسومًا مقابل استخدام محتواها/خدماتها، ولذلك تبيع إعلاناتها كمصدر دخل. ربما لا يهمك ذلك، فالإعلانات المرتبطة بما تقوله أو تكتبه يُفترض أن تكون ذات صلة بك. إذا بدأت برؤية قسائم بامبرز لأن هاتفك يعلم أنك تتحدث كثيرًا عن مولودك الجديد، فربما لا تعتقد أن هذا سيئ مقارنةً برؤية إعلانات مرتبطة بمنتجات لا تهمك إطلاقًا.

ومع ذلك، إذا كان هاتفك يسجلك، فقد يؤدي ذلك إلى مواقف أكثر خطورة من مجرد رؤية إعلانات مخصصة.

قد تؤدي المحادثات المسجلة إلى انتهاكات للخصوصية ومخاطر أمنية، مثل سرقة الهوية. وقد تفحص أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها مجرمو الإنترنت التسجيلات لتحديد معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور. كما أن أسرار الشركة والبيانات السرية الأخرى المسجلة أثناء المحادثات مع الزملاء أو العملاء معرضة للخطر.

إذا ثبّتتَ تطبيقًا ضارًا على هاتفك عن طريق الخطأ، فقد يُسجِّل محادثاتك وينقل البيانات إلى جهات خارجية. حتى لو كنتَ تثق في التطبيقات والخدمات لتمكين الوصول إلى الميكروفون - بما في ذلك شركات مرموقة مثل جوجل وآبل وأمازون - فقد تتعرض هذه الشركات أيضًا لاختراق بياناتك وكشفها.

ماذا تفعل إذا كان جهازك يتنصت

إذا اكتشفت أن هاتفك يستمع، يقترح عليك NordVPN القيام بما يلي:

اختر الضغط على زر على هاتفك الذكي لبدء تشغيل مساعدك الشخصي (أو إيقاف تشغيله تمامًا).

أدر بيانات مساعدك الشخصي. انتقل إلى الإعدادات وامسح سجلّ مكالماتك الصوتية على جوجل أو سيري أو أليكسا، لأن أوامرك الصوتية قد تكشف الكثير عن حياتك الشخصية. إليك الطريقة

أندرويد



١. انتقل إلى تطبيق الإعدادات.

٢. انقر على الأمان والخصوصية > عناصر التحكم في الخصوصية > مدير الأذونات.

٣. انقر على الميكروفون.

٤. تصفح التطبيقات واختر التطبيقات التي تريد إيقاف منحها حق الوصول إلى الميكروفون.

٥. انقر على التطبيق، ثم انقر على عدم السماح.



iPhone

1. انتقل إلى تطبيق الإعدادات.

2. انقر على الخصوصية والأمان > الميكروفون.

3. تصفح التطبيقات واختر التطبيقات التي تريد إيقاف وصول الميكروفون إليها.

4. أوقف تشغيل المفتاح.



الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها



مع أن احتمال حدوث ذلك أصبح أقل مما كان عليه قبل بضع سنوات بفضل أنظمة التشغيل الأكثر أمانًا، إلا أنه من الأفضل تجنب التطبيقات المشبوهة، سواءً التي لا تحمل تقييمات (أو تقييمات قليلة)، والتأكد من حاجة التطبيق للوصول إلى هاتفك بناءً على كيفية استخدامه.

احذف التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

حدّث نظام تشغيل هاتفك وتطبيقاته بانتظام. غالبًا ما تتضمن هذه التحديثات تصحيحات أمنية تحمي جهازك من الثغرات الأمنية المعروفة.