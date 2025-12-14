نادين سلعاوي: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وتحقيق لقب بطولة أفريقيا للسلة

عبرت نادين سلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها الكبيرة بتأهل الفريق إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية للسيدات، التي يستضيفها النادي الأهلي، مشددة على أن التأهل جاء ثمرة مجهود كبير وروح قتالية عالية من جميع اللاعبات.

وقالت “سلعاوي”، في تصريحات صحفية، إن اللعب على أرض الأهلي ووسط جماهيره يمنح الفريق دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديه، مشيرة إلى أن الجميع كان على قدر المسئولية منذ انطلاق البطولة، سواء اللاعبات أو الجهاز الفني.

وأضافت لاعبة الأهلي: “نعد جماهير النادي الأهلي ببذل أقصى جهد في المباراة النهائية من أجل التتويج باللقب وإسعادهم، فدعمهم المتواصل لنا يمثل حافزًا كبيرًا لتحقيق الهدف”.

وحرصت نادين سلعاوي على توجيه الشكر إلى جميع زميلاتها في الفريق والجهاز الفني على المجهود الكبير الذي قدموه طوال البطولة، مؤكدة أن روح الفريق والعمل الجماعي كانا السبب الرئيسي في الوصول إلى النهائي، وأن الهدف الآن هو إنهاء المشوار بالتتويج بلقب البطولة.