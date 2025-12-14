الصراع يشتعل بين أندية الكرة المصرية من أجل ضم حامد حمدان

بات حامد حمدان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت محل صراع كبير بين عدد من الأندية خاصة بعد تألقه اللافت للنظر مع منتخب بلاده الفلسطيني في بطولة كأس العرب.



ودخل الأهلي والزمالك وبيراميدز وزد والبنك الأهلي في صراع قوي لضم اللاعب بخلاف العديد من العروض العربية علي رأسها الهلال السوداني والسويحلي الليبي.

وقال مصدر بإدارة بتروجيت أنهم ينتظرون عودة اللاعب لحسم موقفه من الرحيل ووجته التي يميل لها .



واضاف :" لن نكشف عن العروض التي تلقاها النادي في الفترة الأخيرة ولكتها كثيرة والقرار الأخير سيكون لهم بالأتفاق مع اللاعب نفسه".



ويملك الزمالك اتفاقا مع مسئولي بتروجيت بضم اللاعب حال دفع مبلغ 20 مليون جنيه في يناير منذ الصيف الماضي لكن يبدو هذا الأمر بعيد المنال بالمقارنة بالعروض التي يتلقاها اللاعب .



ودخل بيراميدز في صراع شراء اللاعب مؤخرا بجانب رغبة البنك الاهلي في ضمه بينما لم يتحرك الاهلي بشكل جدي حتي الان للإستعانه بحامد حمدان.