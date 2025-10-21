قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة تاريخية.. خبير: السيسي في بروكسل يثبت أن مصر أصبحت شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه لأوروبا
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro بمواصفات قوية جدا وسعر متوسط وبعمر بطارية يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعة لا سلكية في 2025

لمياء الياسين

 نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مواصفات قوية جدا وسعر متوسط.. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro

إلى جانب طراز Pro ، كشفت Realme أيضًا عن هاتف GT8 القياسي في الصين. 

ورغم أنه لا يحتوي على وحدات كاميرا قابلة للتبديل مثل Pro، إلا أن Realme لا تزال توسع شراكتها مع كاميرا Ricoh GR لتشمل الطراز الأساسي.

يتضمن ذلك نفس درجات ألوان أفلام ريكو GR الخمس المميزة، وأطوال بؤرية قابلة للتخصيص (28 مم و40 مم)، وأصوات مصراع فريدة مستوحاة من ريكو GR. 

بمعالج قوي وبطارية عملاقة .. أفضل جهاز لوحي في الأسوق خلال 2025

هل تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في جهاز Poco Pad M1  اللوحي القادم وقد وُجد الجهاز مدرجًا في قواعد بيانات الأجهزة المدعومة من Google Play Console وهيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). كما رُصدت لوحة المفاتيح الاختيارية، المسماة Poco Pad M1 Keyboard، على منصات الاعتماد في ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة. وفي تطور جديد، حصلت Poco Pad M1 على شهادة اعتماد من هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.

بعمر بطارية يدوم لساعات .. إليك أفضل سماعة لاسلكية في 2025 

أطلقت iQOO سماعات iQOO TWS 5 اللاسلكية في الصين. 

وتتميز هذه السماعات بصوت واضح ، وعزل قوي للضوضاء، وعمر بطارية طويل، بسعر مناسب. 

وقد طُرحت هذه السماعات لأول مرة إلى جانب هاتف iQOO 15 الذكي ، وساعة Watch GT 2 ، والجهاز اللوحي Pad 5e .

معركة الكاميرا: كيف يتفوق Vivo X300 Pro على iPhone 17 Pro Max 

تتجه الأنظار في سوق الهواتف الذكية هذا العام إلى تطور التصوير الفوتوغرافي والتنافس المثالي بين هواتف النخبة.

 وجاءت المقارنة الحديثة بين Vivo X300 Pro وiPhone 17 Pro Max لتسلط الضوء على نقاط القوة التقنية، وتعكس مساعي كل شركة نحو تقديم تجربة تصوير احترافية.

كاميرا جبارة .. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus Ace 6
تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتفها الذكي Ace 6 إلى جانب هاتف OnePlus 15 في الصين الأسبوع المقبل . ولكن قبل الكشف الرسمي، يبدو أن تسريبًا جديدًا على منصة Weibo قد أفسد معظم المفاجآت، بما في ذلك جميع المواصفات الرئيسية للجهاز القادم تقريبًا.
ويحتوي هاتف OnePlus Ace 6 على شاشة مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K+ ودعم Dolby Vision. ويُقال إن الشاشة ستوفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، وإن كان من الممكن أن تعتمد على تقنية ومن المتوقع إن الهاتف يصل إلى 1800 شمعة في ذروة سطوعه، مع خاصية تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز.

كيف يتفوق Vivo X300 Pro على iPhone 17 Pro Max 
تتجه الأنظار في سوق الهواتف الذكية هذا العام إلى تطور التصوير الفوتوغرافي والتنافس المثالي بين هواتف النخبة.

وجاءت المقارنة الحديثة بين Vivo X300 Pro وiPhone 17 Pro Max لتسلط الضوء على نقاط القوة التقنية، وتعكس مساعي كل شركة نحو تقديم تجربة تصوير احترافية.

