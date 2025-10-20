معركة الكاميرا: كيف يتفوق Vivo X300 Pro على iPhone 17 Pro Max في التصوير؟

تتجه الأنظار في سوق الهواتف الذكية هذا العام إلى تطور التصوير الفوتوغرافي والتنافس المثالي بين هواتف النخبة.

وجاءت المقارنة الحديثة بين Vivo X300 Pro وiPhone 17 Pro Max لتسلط الضوء على نقاط القوة التقنية، وتعكس مساعي كل شركة نحو تقديم تجربة تصوير احترافية.

جودة العدسات ومعالجة الصورة: أبرز الفروق التقنية

يتميز Vivo X300 Pro بمستشعر رئيسي كبير يعتمد على تكنولوجيا تعزيز الضوء وتركيز سريع، ما يمنح الصور تفاصيل أوضح وتشبع ألوان عميق حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بينما يعتمد iPhone 17 Pro Max على معالجة قوية للصور ودعم الذكاء الاصطناعي في التوازن اللوني والتقنية الديناميكية (Smart HDR)، إلا أن الاختبارات كشفت تفوق هواتف Vivo في تقديم صور أكثر واقعية في الظلال وفي تباين الإضاءة.

صور البورتريه والعزل الافتراضي

في اختبارات صور البورتريه، قدم Vivo X300 Pro عزلًا دقيقًا وعمقاً بصرياً أقرب للكاميرات الاحترافية، في حين أن iPhone 17 Pro Max أظهر نعومة في معالجة الوجه وتوزيع الإضاءة لكنه ما زال يميل للمعالجة الصناعية مقارنةً بأسلوب Vivo الطبيعي. في المقابل، أداء هواتف آيفون كان أقوى قليلاً في تصوير الحركة السريعة بفضل معالجة Apple للتركيز التلقائي الذكي.

الأداء في الظروف الصعبة: الإضاءة الليلية والتصوير الديناميكي

تحدد قدرة التصوير الليلي مستوى احترافية كل هاتف؛ حيث تفوق Vivo X300 Pro بإضاءة ليلية أعلى وتفاصيل أقل تشويشاً، فيما اعتمد iPhone 17 Pro Max على الديناميكية الذكية لإبراز العناصر المتحركة لكن مع ظهور بعض التشويش في الحواف وغياب العمق في الألوان.

تجربة المستخدم والتطبيقات المرافقة

يقدم كلا الهاتفين تطبيقات تصوير متقدمة مع خيارات التخصيص اليدوي والفلاتر الذكية، لكن تطبيق Vivo تميز بمرونة أكبر في التحكم اليدوي بمكونات الكاميرا، بينما اعتمد iPhone على نظام الإعدادات التلقائية وتكامل سلس مع النظام البيئي لمنتجات Apple.

تقييم نهائي: لمن تذهب نقطة التفوق؟

خلصت مراجعة PhoneArena إلى أن Vivo X300 Pro يقدم تجربة تصوير أكثر واقعية وتفوقاً على مستوى التفاصيل في معظم المشاهد، بينما احتفظ iPhone 17 Pro Max بتفوقه في معالجة الصور السريعة ودعم المحتوى الديناميكي.

ومع ذلك يُوصى لمحبي التصوير الاحترافي باقتناء Vivo، وللمستخدمين الباحثين عن معالجة تلقائية ذكية ومتوافقة مع النظام أن يظلوا مع آيفون.