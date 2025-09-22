قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة vivo تكشف تصميم "قـ.اتل" جالكسي S26 وآيفون 17 برو ماكس

جالكسي S26
جالكسي S26
احمد الشريف

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إشعال المنافسة في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، بدأت شركة vivo رسميًا في نشر صور تشويقية تكشف عن تصميم هاتفها الرائد القادم، vivo X200 Pro+، والذي يتم تقديمه بوضوح كـ "قاتل" مباشر لأبرز هواتف السوق المرتقبة، وعلى رأسها Galaxy S26 Ultra وiPhone 17 Pro Max. 

وتكشف الصور، التي تم نشرها عبر حسابات الشركة الرسمية على منصة Weibo، عن لغة تصميم جديدة تجمع بين الفخامة والقوة، مع تركيز مطلق على نظام الكاميرا.

تصميم يجمع بين الفخامة والمتانة

تُظهر الصور التشويقية الأولى تصميمًا جريئًا يتخلى عن وحدة الكاميرا المربعة التي اعتمدتها الشركة سابقًا، لصالح وحدة كاميرا دائرية ضخمة تتوسط الجزء العلوي من ظهر الهاتف، مما يمنحه هوية بصرية فريدة ومميزة. 

ويحيط بالهاتف إطار مصنوع من سبائك التيتانيوم المصقولة، مما يوفر متانة عالية مع الحفاظ على وزن خفيف. أما ظهر الهاتف، فيأتي مغطى بطبقة من الجلد النباتي الفاخر بلون أسود يحمل اسم "Starlight Black"، مما يعزز من الملمس الراقي للجهاز.

نظام كاميرا ثوري بالتعاون مع ZEISS

على الرغم من أن vivo لم تكشف عن المواصفات الكاملة، إلا أن التسريبات الموثوقة تشير إلى أن نظام الكاميرا سيكون هو السلاح الأبرز في هذا الهاتف. من المتوقع أن يتم تزويد X200 Pro+ بمستشعر رئيسي من سوني بحجم 1 إنش، وهو الأكبر في الصناعة، لضمان أداء استثنائي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لكن القفزة الحقيقية ستكون في عدسة التقريب، حيث تشير المصادر إلى وجود عدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر كبير، مما سيسمح بقدرات تقريب بصري ورقمي غير مسبوقة. وكالعادة، سيتم تطوير هذا النظام بالتعاون مع شركة ZEISS الألمانية، مع طبقات T* coating الشهيرة للحد من الانعكاسات وتوهج العدسة.

قوة أداء غير مسبوقة لمواجهة الكبار

لتكتمل منظومة "قاتل الهواتف الرائدة"، تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيعمل بأحدث معالجات شركة MediaTek، وهو Dimensity 9500، الذي يُقال إنه سيقدم أداءً ينافس معالج آبل A19 Pro وSnapdragon 8 Elite. 

ومن المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED من سامسونج بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 واط.

بهذه الخطوة، لا تكتفي vivo بمجرد المنافسة، بل تبعث برسالة واضحة بأنها قادمة للمنافسة على عرش أفضل هاتف رائد في العالم، مستخدمةً تصميمها الجريء وابتكاراتها في عالم التصوير الفوتوغرافي كسلاح رئيسي في هذه المعركة.

جالكسي S26 iPhone 17 Galaxy S26 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

الإسكان

نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

مصر

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد