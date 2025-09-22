شركة vivo تكشف تصميم "قـ.اتل" جالكسي S26 وآيفون 17 برو ماكس

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إشعال المنافسة في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، بدأت شركة vivo رسميًا في نشر صور تشويقية تكشف عن تصميم هاتفها الرائد القادم، vivo X200 Pro+، والذي يتم تقديمه بوضوح كـ "قاتل" مباشر لأبرز هواتف السوق المرتقبة، وعلى رأسها Galaxy S26 Ultra وiPhone 17 Pro Max.

وتكشف الصور، التي تم نشرها عبر حسابات الشركة الرسمية على منصة Weibo، عن لغة تصميم جديدة تجمع بين الفخامة والقوة، مع تركيز مطلق على نظام الكاميرا.

تصميم يجمع بين الفخامة والمتانة

تُظهر الصور التشويقية الأولى تصميمًا جريئًا يتخلى عن وحدة الكاميرا المربعة التي اعتمدتها الشركة سابقًا، لصالح وحدة كاميرا دائرية ضخمة تتوسط الجزء العلوي من ظهر الهاتف، مما يمنحه هوية بصرية فريدة ومميزة.

ويحيط بالهاتف إطار مصنوع من سبائك التيتانيوم المصقولة، مما يوفر متانة عالية مع الحفاظ على وزن خفيف. أما ظهر الهاتف، فيأتي مغطى بطبقة من الجلد النباتي الفاخر بلون أسود يحمل اسم "Starlight Black"، مما يعزز من الملمس الراقي للجهاز.

نظام كاميرا ثوري بالتعاون مع ZEISS

على الرغم من أن vivo لم تكشف عن المواصفات الكاملة، إلا أن التسريبات الموثوقة تشير إلى أن نظام الكاميرا سيكون هو السلاح الأبرز في هذا الهاتف. من المتوقع أن يتم تزويد X200 Pro+ بمستشعر رئيسي من سوني بحجم 1 إنش، وهو الأكبر في الصناعة، لضمان أداء استثنائي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لكن القفزة الحقيقية ستكون في عدسة التقريب، حيث تشير المصادر إلى وجود عدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر كبير، مما سيسمح بقدرات تقريب بصري ورقمي غير مسبوقة. وكالعادة، سيتم تطوير هذا النظام بالتعاون مع شركة ZEISS الألمانية، مع طبقات T* coating الشهيرة للحد من الانعكاسات وتوهج العدسة.

قوة أداء غير مسبوقة لمواجهة الكبار

لتكتمل منظومة "قاتل الهواتف الرائدة"، تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيعمل بأحدث معالجات شركة MediaTek، وهو Dimensity 9500، الذي يُقال إنه سيقدم أداءً ينافس معالج آبل A19 Pro وSnapdragon 8 Elite.

ومن المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED من سامسونج بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 واط.

بهذه الخطوة، لا تكتفي vivo بمجرد المنافسة، بل تبعث برسالة واضحة بأنها قادمة للمنافسة على عرش أفضل هاتف رائد في العالم، مستخدمةً تصميمها الجريء وابتكاراتها في عالم التصوير الفوتوغرافي كسلاح رئيسي في هذه المعركة.