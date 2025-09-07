قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
مهاجم الأهلي السابق يتوقع مفاجآت في صفوف الفراعنة ضد بوركينا فاسو
سمير كمونة: حسام حسن يتغلب على الغيرة والانتقادات ويقود الفراعنة نحو المونديال
إسرائيل تموّل جوجل بـ 45 مليون دولار لتجميل صورتها في غزة | تفاصيل
10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها
دعوة برلمانية عاجلة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين عن جرائم الاحتلال في غزة
أسير فلسطيني سابق يروي طفولته تحت نيران الاحتلال: ذكريات لا تُمحى من انتفاضة الحجارة|شاهد
سمير كمونة: أزمة زيزو مع حسام حسن «شائعة».. واللاعب اختار الأهلي برغبته
انتبه.. 3 علامات مبكرة تكشف إصابتك بمرض السكري
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء غارات الجيش الإسرائيلي على غزة
عباس شومان: من العار بعد 15 قرنًا نختلف حول الاحتفال بالمولد النبوي
مواجهة تاريخية.. البرازيل تفكر في مواجهة مصر وديًا قبل كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في تسريب جديد ومفصل.. صور تكشف عن "النحافة الفائقة" لهواتف Galaxy S26

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

عاد المسرّب الشهير سوني ديكسون، الذي منحنا النظرة الأولى على سلسلة هواتف Galaxy S26 يوم أمس، بصور جديدة ومفصلة تكشف هذه المرة عن تصميم جوانب وواجهات الهواتف، وتؤكد شائعة مثيرة: الهواتف القادمة ستكون أنحف وأسهل في الحمل.

فبعد أن أظهرت الصور الأولى ظهر الهواتف مع تغييرات مثل شريط الكاميرا الأفقي في طراز Edge والزوايا الأكثر استدارة في طراز Ultra، تأتي الصور الجديدة اليوم لتعطينا نظرة أوضح على التصميم الجانبي وتؤكد الأسماء الجديدة للسلسلة.

تصميم أنحف وتأكيد للأسماء الجديدة

تحمل النماذج المسربة أسماء كل طراز، مما يؤكد على ما يبدو أن الطراز الأساسي سيحمل اسم Galaxy S26 Pro. والأهم من ذلك، تبدو الهواتف، وخاصة طراز Edge، أنحف بشكل ملحوظ من الطرازات التي ستحل محلها.

وقد سارع المسرّب الموثوق الآخر "Ice Universe" لتأكيد هذه المعلومات بأرقام دقيقة، موضحًا حجم التغيير في سماكة الهواتف:

Galaxy S26 Pro: سيأتي بسماكة في نطاق 6 ملم، وهو أنحف بكثير من هاتف Galaxy S25 البالغ سمكه 7.2 ملم.

Galaxy S25 Edge: سيبلغ سمكه 5.5 ملم فقط، انخفاضًا من 5.8 ملم.

Galaxy S26 Ultra: تم تقليص سماكته من 8.2 ملم إلى 7.9 ملم.

تصميم عملي وليس مجرد تقليد

قد يبدو تصميم شريط الكاميرا الضخم في طراز Edge غريبًا بعض الشيء، لكن يبدو أن سامسونج لا تقلد منافسيها بشكل أعمى. 

فهذا الشريط الأكبر مصمم لاحتواء المكونات، مما يتيح توفير مساحة داخلية أكبر لبطارية أكبر حجمًا، وهو ما يعتبر خيارًا تصميميًا ذكيًا.

في النهاية، يبدو أن سامسونج تعمل على إحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة هواتفها الرائدة، وهو أمر سيقدره معظم المستخدمين على الأرجح.

 فبينما قد لا يروق التصميم الجديد للجميع، يتفق الكثيرون على أن أي تغيير أفضل من لا شيء بعد سنوات من التصاميم المتشابهة. 

والأهم من ذلك، أن التصميم الأنحف سيحسن من بيئة العمل وسهولة استخدام الهاتف، وهو أمر سيرحب به الجميع.

Galaxy S26 Galaxy هواتف Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

رئيس الأوبرا: الفنون المصرية قادرة على مواكبة الحداثة مع الحفاظ على الهوية

ختام فعاليات الهاكاثون في مكتبة الإسكندرية

ختام فعاليات الهاكاثون في مكتبة الإسكندرية

أحمد سلامة

أحمد سلامة: فخور بلقب "أبو البنات" وهكذا دعمت ابنتي سارة

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد