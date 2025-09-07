في تسريب جديد ومفصل.. صور تكشف عن "النحافة الفائقة" لهواتف Galaxy S26

عاد المسرّب الشهير سوني ديكسون، الذي منحنا النظرة الأولى على سلسلة هواتف Galaxy S26 يوم أمس، بصور جديدة ومفصلة تكشف هذه المرة عن تصميم جوانب وواجهات الهواتف، وتؤكد شائعة مثيرة: الهواتف القادمة ستكون أنحف وأسهل في الحمل.

فبعد أن أظهرت الصور الأولى ظهر الهواتف مع تغييرات مثل شريط الكاميرا الأفقي في طراز Edge والزوايا الأكثر استدارة في طراز Ultra، تأتي الصور الجديدة اليوم لتعطينا نظرة أوضح على التصميم الجانبي وتؤكد الأسماء الجديدة للسلسلة.

تصميم أنحف وتأكيد للأسماء الجديدة

تحمل النماذج المسربة أسماء كل طراز، مما يؤكد على ما يبدو أن الطراز الأساسي سيحمل اسم Galaxy S26 Pro. والأهم من ذلك، تبدو الهواتف، وخاصة طراز Edge، أنحف بشكل ملحوظ من الطرازات التي ستحل محلها.

وقد سارع المسرّب الموثوق الآخر "Ice Universe" لتأكيد هذه المعلومات بأرقام دقيقة، موضحًا حجم التغيير في سماكة الهواتف:

Galaxy S26 Pro: سيأتي بسماكة في نطاق 6 ملم، وهو أنحف بكثير من هاتف Galaxy S25 البالغ سمكه 7.2 ملم.

Galaxy S25 Edge: سيبلغ سمكه 5.5 ملم فقط، انخفاضًا من 5.8 ملم.

Galaxy S26 Ultra: تم تقليص سماكته من 8.2 ملم إلى 7.9 ملم.

تصميم عملي وليس مجرد تقليد

قد يبدو تصميم شريط الكاميرا الضخم في طراز Edge غريبًا بعض الشيء، لكن يبدو أن سامسونج لا تقلد منافسيها بشكل أعمى.

فهذا الشريط الأكبر مصمم لاحتواء المكونات، مما يتيح توفير مساحة داخلية أكبر لبطارية أكبر حجمًا، وهو ما يعتبر خيارًا تصميميًا ذكيًا.

في النهاية، يبدو أن سامسونج تعمل على إحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة هواتفها الرائدة، وهو أمر سيقدره معظم المستخدمين على الأرجح.

فبينما قد لا يروق التصميم الجديد للجميع، يتفق الكثيرون على أن أي تغيير أفضل من لا شيء بعد سنوات من التصاميم المتشابهة.

والأهم من ذلك، أن التصميم الأنحف سيحسن من بيئة العمل وسهولة استخدام الهاتف، وهو أمر سيرحب به الجميع.