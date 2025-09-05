سامسونج تعلن عن سلسلة Galaxy Tab S11 مع تحسينات قوية في الأداء والذكاء الاصطناعي

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، عن أحدث إصداراتها في عالم الأجهزة اللوحية، سلسلة Galaxy Tab S11، وذلك خلال حدث خاص تم بثه مباشرة من العاصمة الكورية سيول.

وتتألف السلسلة الجديدة من ثلاثة طرازات هي Tab S11 الأساسي، و Tab S11+، والعملاق Tab S11 Ultra، وتقدم ترقيات جوهرية تركز على قوة المعالجة، وقدرات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تجربة الإنتاجية والإبداع للمستخدمين.

قوة معالجة غير مسبوقة مع معالج Snapdragon 8 Elite

يأتي التحسين الأبرز في قلب الأجهزة الجديدة، حيث تم تزويد جميع طرازات سلسلة Tab S11 بمعالج Snapdragon 8 Elite الأحدث من كوالكوم، والمصمم خصيصًا للأجهزة الرائدة.

ويقدم هذا المعالج، المبني على معمارية 3 نانومتر، قفزة هائلة في أداء وحدة المعالجة المركزية والرسوميات مقارنة بالجيل السابق، مما يضمن تشغيل التطبيقات الثقيلة وألعاب الفيديو المتقدمة بسلاسة فائقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تعدد المهام بشكل ملحوظ.

شاشات Dynamic AMOLED 2X بتصميم أنحف

تواصل سامسونج ريادتها في تكنولوجيا الشاشات، حيث تأتي الأجهزة اللوحية الجديدة بشاشات من نوع Dynamic AMOLED 2X، والتي تتميز بألوانها الغنية ودقتها العالية ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ونجحت سامسونج في تقليل سماكة الحواف (Bezels) بشكل أكبر في هذا الجيل، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة ومساحة عرض أكبر ضمن نفس أبعاد الجهاز.

كما تم تحسين متانة الأجهزة بحصولها على شهادة مقاومة الماء والغبار IP68، وهي ميزة كانت مقتصرة في السابق على طراز "ألترا".

ذكاء اصطناعي مُحسّن مع One UI 8.1 وقلم S Pen

تدمج سلسلة Tab S11، أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" ضمن واجهة المستخدم One UI 8.1.

يقدم النظام الجديد قدرات متقدمة مثل تلخيص الملاحظات الطويلة بلمسة واحدة، وتحويل الرسومات اليدوية إلى أشكال احترافية، بالإضافة إلى ميزات بحث متقدمة داخل المحتوى.

وقد تم تحسين قلم S Pen المرافق لتقليل زمن الاستجابة بشكل أكبر، مع إضافة وظائف جديدة للتحكم في الجهاز عن بعد وتنفيذ الأوامر عبر الإيماءات الهوائية.

السعر والتوافر

أعلنت سامسونج أن سلسلة Galaxy Tab S11 ستكون متاحة للطلب المسبق بدءًا من الأسبوع المقبل في عدد من الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط، على أن يبدأ الشحن الرسمي في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ الأسعار من حوالي 849 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي، وتصل إلى ما يقارب 1299 دولارًا أمريكيًا لطراز "ألترا" في نسخته الأساسية.