منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تعلن عن سلسلة Galaxy Tab S11 مع تحسينات قوية في الأداء والذكاء الاصطناعي

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، عن أحدث إصداراتها في عالم الأجهزة اللوحية، سلسلة Galaxy Tab S11، وذلك خلال حدث خاص تم بثه مباشرة من العاصمة الكورية سيول. 

وتتألف السلسلة الجديدة من ثلاثة طرازات هي Tab S11 الأساسي، و Tab S11+، والعملاق Tab S11 Ultra، وتقدم ترقيات جوهرية تركز على قوة المعالجة، وقدرات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تجربة الإنتاجية والإبداع للمستخدمين.

قوة معالجة غير مسبوقة مع معالج Snapdragon 8 Elite

يأتي التحسين الأبرز في قلب الأجهزة الجديدة، حيث تم تزويد جميع طرازات سلسلة Tab S11 بمعالج Snapdragon 8 Elite الأحدث من كوالكوم، والمصمم خصيصًا للأجهزة الرائدة.

ويقدم هذا المعالج، المبني على معمارية 3 نانومتر، قفزة هائلة في أداء وحدة المعالجة المركزية والرسوميات مقارنة بالجيل السابق، مما يضمن تشغيل التطبيقات الثقيلة وألعاب الفيديو المتقدمة بسلاسة فائقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تعدد المهام بشكل ملحوظ.

شاشات Dynamic AMOLED 2X بتصميم أنحف

تواصل سامسونج ريادتها في تكنولوجيا الشاشات، حيث تأتي الأجهزة اللوحية الجديدة بشاشات من نوع Dynamic AMOLED 2X، والتي تتميز بألوانها الغنية ودقتها العالية ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. 

ونجحت سامسونج في تقليل سماكة الحواف (Bezels) بشكل أكبر في هذا الجيل، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة ومساحة عرض أكبر ضمن نفس أبعاد الجهاز.

كما تم تحسين متانة الأجهزة بحصولها على شهادة مقاومة الماء والغبار IP68، وهي ميزة كانت مقتصرة في السابق على طراز "ألترا".

ذكاء اصطناعي مُحسّن مع One UI 8.1 وقلم S Pen

تدمج سلسلة Tab S11، أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" ضمن واجهة المستخدم One UI 8.1. 

يقدم النظام الجديد قدرات متقدمة مثل تلخيص الملاحظات الطويلة بلمسة واحدة، وتحويل الرسومات اليدوية إلى أشكال احترافية، بالإضافة إلى ميزات بحث متقدمة داخل المحتوى. 

وقد تم تحسين قلم S Pen المرافق لتقليل زمن الاستجابة بشكل أكبر، مع إضافة وظائف جديدة للتحكم في الجهاز عن بعد وتنفيذ الأوامر عبر الإيماءات الهوائية.

السعر والتوافر

أعلنت سامسونج أن سلسلة Galaxy Tab S11 ستكون متاحة للطلب المسبق بدءًا من الأسبوع المقبل في عدد من الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط، على أن يبدأ الشحن الرسمي في نهاية شهر سبتمبر الجاري. 

وتبدأ الأسعار من حوالي 849 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي، وتصل إلى ما يقارب 1299 دولارًا أمريكيًا لطراز "ألترا" في نسخته الأساسية.

سامسونج Galaxy Tab S11 Snapdragon 8 Elite

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
طريقة عمل البيكاتا باللحم
