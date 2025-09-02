بعد الهند والمملكة المتحدة.. سامسونج توسع توافر هاتفها الاقتصادي Galaxy A17 5G ليشمل دولًا أوروبية جديدة

أعلنت شركة سامسونج عن توسيع نطاق توافر أحدث هواتفها الاقتصادية، Samsung Galaxy A17 5G، ليشمل عددًا من الأسواق الأوروبية الجديدة، وذلك بعد إطلاقه الأولي الناجح في المملكة المتحدة والهند خلال شهر أغسطس الماضي.

ووفقًا للمعلومات الرسمية الصادرة من الشركة وتقارير إخبارية، أصبح الهاتف متاحًا للشراء الآن في دول أوروبية رئيسية من ضمنها ألمانيا وهولندا، مع توقعات بوصوله إلى المزيد من الأسواق في المنطقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويأتي هذا التوسع كجزء من استراتيجية سامسونج لتعزيز حضورها في فئة الهواتف الذكية الاقتصادية التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

سعر تنافسي ومواصفات متوازنة

يُطرح هاتف Galaxy A17 5G في ألمانيا بسعر يبدأ من 229 يورو (ما يعادل تقريبًا 270 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 128 جيجابايت، مما يضعه في منافسة مباشرة مع الهواتف الاقتصادية الأخرى في السوق الأوروبية.

ويقدم الهاتف مجموعة من المواصفات التي تعتبر نقطة قوته الرئيسية في هذه الفئة السعرية، وأبرزها:

شاشة: من نوع Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة +FHD، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بطبقة Gorilla Glass Victus.

المعالج: Exynos 1330 ثماني النواة، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وهو معالج أثبت كفاءته في تقديم أداء جيد في المهام اليومية مع استهلاك موفر للطاقة.

الكاميرا: نظام كاميرا خلفي ثلاثي، يضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقوة 25 واط.

دعم برمجي طويل الأمد: يعد هذا أحد أبرز مزايا الهاتف، حيث وعدت سامسونج بتقديم 6 سنوات من تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.

بهذا التوسع، تهدف سامسونج إلى جذب شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن هاتف ذكي موثوق يدعم شبكات 5G، ويتمتع بشاشة عالية الجودة وكاميرا جيدة، مع ضمان الحصول على أحدث الميزات الأمنية والبرمجية لسنوات قادمة، وكل ذلك بسعر اقتصادي.