قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد الهند والمملكة المتحدة.. سامسونج توسع توافر هاتفها الاقتصادي Galaxy A17 5G ليشمل دولًا أوروبية جديدة

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أعلنت شركة سامسونج عن توسيع نطاق توافر أحدث هواتفها الاقتصادية، Samsung Galaxy A17 5G، ليشمل عددًا من الأسواق الأوروبية الجديدة، وذلك بعد إطلاقه الأولي الناجح في المملكة المتحدة والهند خلال شهر أغسطس الماضي.

ووفقًا للمعلومات الرسمية الصادرة من الشركة وتقارير إخبارية، أصبح الهاتف متاحًا للشراء الآن في دول أوروبية رئيسية من ضمنها ألمانيا وهولندا، مع توقعات بوصوله إلى المزيد من الأسواق في المنطقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويأتي هذا التوسع كجزء من استراتيجية سامسونج لتعزيز حضورها في فئة الهواتف الذكية الاقتصادية التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

سعر تنافسي ومواصفات متوازنة

يُطرح هاتف Galaxy A17 5G في ألمانيا بسعر يبدأ من 229 يورو (ما يعادل تقريبًا 270 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 128 جيجابايت، مما يضعه في منافسة مباشرة مع الهواتف الاقتصادية الأخرى في السوق الأوروبية.

ويقدم الهاتف مجموعة من المواصفات التي تعتبر نقطة قوته الرئيسية في هذه الفئة السعرية، وأبرزها:

شاشة: من نوع Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة ودقة +FHD، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بطبقة Gorilla Glass Victus.

المعالج: Exynos 1330 ثماني النواة، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وهو معالج أثبت كفاءته في تقديم أداء جيد في المهام اليومية مع استهلاك موفر للطاقة.

الكاميرا: نظام كاميرا خلفي ثلاثي، يضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقوة 25 واط.

دعم برمجي طويل الأمد: يعد هذا أحد أبرز مزايا الهاتف، حيث وعدت سامسونج بتقديم 6 سنوات من تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.

بهذا التوسع، تهدف سامسونج إلى جذب شريحة واسعة من المستهلكين الباحثين عن هاتف ذكي موثوق يدعم شبكات 5G، ويتمتع بشاشة عالية الجودة وكاميرا جيدة، مع ضمان الحصول على أحدث الميزات الأمنية والبرمجية لسنوات قادمة، وكل ذلك بسعر اقتصادي.

سامسونج Samsung Galaxy A17 5G Samsung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر يشكر الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد خالد شوقي

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد