تفاصيل تجديد حبس فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا بملابس فاضحة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس فتاتين استقل مركبة "توك توك" بملابس خادشة للحياء وقيام آخر بتصويرهما حال قيامهما بأفعال منافية للآداب العامة، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن استقلال فتاتين مركبة "توك توك" بملابس خادشة للحياء وقيام آخر بتصويرهما حال قيامهما بأفعال منافية للآداب العامة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بالصور وقائدها (القائم بتصوير الفتاتين ونشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعى).. وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.





وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على سبيل اللهو مع صديقتيه (أمكن ضبطهما)، بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى، وتم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية.