تفاصيل واقعة تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عامل بكوافير حريمي شهير في التجمع الأول تحرش بفتاة داخل المحل أثناء تصفيف شعرها وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي شهير في التجمع الأول بفتاة داخل المحل أثناء تصفيف شعرها.





القبض على عامل بمحل كوافير حريمي شهير بالتجمع

فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عامل بأحد الصالونات الخاصة بالسيدات بالتحرش بإحدى الفتيات حال تواجدها داخل محل عمله بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من (إحدى السيدات) بتضررها من (عامل) بالصالون المشار إليه لقيامه بالتحرش بنجلتها.



أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.