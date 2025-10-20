قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
إطلاق مبادرة "أسرتي قوتي" بالتعاون بين محافظة الجيزة والقومي لذوي الإعاقة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة الجيزة، تحت رعاية الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، صباح اليوم، فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة. 

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية "أسرتي قوتي"،  في إطار رؤية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة وتمكين كافة فئات المجتمع وذلك بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ وداليا عاطف والدكتورة نهى سليمان ممثلى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة فريق yly التابع لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة و 300 أسرة من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي شارك فيه 16 عارضا من ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم المُصنعة بأيديهم.

تلى ذلك افتتاح الندوة التوعوية الخاصة بالمبادرة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل الطالب سيف نصار.

وخلال كلمته تقدَّم المحافظ بخالص الشكر والتقدير للأشخاص ذوي الهمم وذويهم، لما يبثّونه من أمل وطموح، وحرصهم على أن يكونوا دائمًا أعضاء فاعلين في المجتمع المصري، ومصدر فخر لأسرهم، مشيدًا بما يقدمونه من نماذج مشرفة في مختلف المجالات.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بفئة ذوي الهمم، وتعمل على دعمهم وتمكينهم من خلال المبادرات الرئاسية والبرامج التنموية والاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة حياتهم، وتوفير فرص العمل والتدريب المناسبة لهم.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة تسعى باستمرار إلى تعزيز دمج ذوي الهمم في جميع القطاعات، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا أن ذوي الهمم هم قوة فاعلة ومصدر إلهام للمجتمع بأسره.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد محافظ الجيزة معرض المنتجات اليدوية لذوي الهمم المقام بديوان عام المحافظة، والذي ضم أعمالًا فنية ومشغولات يدوية مميزة أبدعها المشاركون من أبنائنا ذوي الهمم، تعكس مهاراتهم العالية وإصرارهم على العمل والإنتاج.

وأشاد المحافظ بما شاهده من معروضات، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح قنوات تسويقية دائمة لهم من خلال المعارض والفعاليات المجتمعية.

كما وجَّه المحافظ مسؤولي المديريات الخدمية بالمحافظة إلى استقبال جميع الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها الأشخاص ذوو الهمم وأسرهم، وسرعة بحثها وتسهيل حصولهم على الخدمات المقررة لهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم لهذه الفئة الغالية.

من جانبها أكدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة في دعم ذوي الهمم مشيرةً إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وخلال الفعاليات تم عرض كلمة مسجلة للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أوضحت فيها، أن هذه المبادرة أطلقها المجلس في يناير 2023 لتستمر حتى عام 2030، كأحد المسارات الداعمة لبناء الإنسان المصري، وتنمية الأسرة المصرية.

ووجهت الشكر إلى حرم رئيس الجمهورية، لرعايتها هذه المبادرة، ودعمها الدائم لكل ما يعزز الأسرة المصرية، وكل ما يكرس قسم الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي رعاية تعبر عن الإلتزام الحقيقي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وحرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية، وصون كرامة كل مواطن.

وتابعت "كريم" خلال كلمتها في فعاليات المبادرة، إن مبادرة "أسرتي قوتي" تنطلق من إيمان عميق بأن الأسرة هي الحصن الأول، والداعم الأقوى للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن بناء مجتمع شامل لا يتحقق إلا بأسرة واعية، قادرة على احتضان أبنائها، وتوجيههم نحو التعليم والعمل والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ولفتت إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة نجحت في الوصول إلى أكثر من 5000 أسرة في 16 محافظة من خلال لقاءات توعوية وتدريبية، هدفت إلى تعزيز وعي الأسر بحقوق أبنائهم، وتمكينهم من مهارات الدعم والإرشاد الأسري، والصحة النفسية، والتعليم الدامج، والتمكين المجتمع.

وأضافت أن المجلس لمس الأثر الإيجابي لدى الأسر من خلال برامج المبادرة، التي أظهرت تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين مشاركتهم في الفعالة في المجتمع.

وأوضحت "المشرف العام على المجلس"، أن المجلس يستكمل محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بتوسع أكبر في الأهداف، بمشاركة فاعلة مع شركاء النجاح من الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فهدف المبادرة هو التمكين الحقيقي للأسرة المصرية، وبناء جيل جديد يؤمن بالقدرة لا بالعجز، بالقدرة لا بالعزلة.

وأشارت إلى أن المبادرة تؤمن أيضًا بأن الدعم لا يقتصر على الأسرة فقط، بل يمتد إلى الأصدقاء والأقران من غير ذوي الإعاقة، فوجود صديق داعم أو رفيق مساند يمكن أن يصنع فارقًا حقيقًا في حياة شخص من ذوي الإعاقة، ولهذا يولي المجلس في هذه المرحلة أهمية خاصة لتسليط الضوء على نموذج الرفيق الداعم، باعتباره نموذج رمزًا للدمج الإنساني والمجتمعي الفعلي.

ووجهت الشكر في نهاية كلمتها للمحافظ ووكلاء وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة والشركاء، لإيمانهم الحقيقي بدور الأشخاص ذوي الإعاقة.


وكرم المحافظ عددا من المتفوقين من ذوي الهمم، ومنهم المتحررون من الأمية:
شيماء مجدي سعد، علي محمد أبو بكر، بسمة إسماعيل محمد، زينب محمد سالم، سلمى خالد محمود، محمد شريف عبدالمنعم، محمد محمد عبدالمجيد، ورد حسام إبراهيم، يوسف حمدي عبدالجواد، أحمد سيد محمود عثمان، أروى عبدالحكيم عامر، زينب محمد حافظ، محمد عادل محمود، وعفاف عز الدين المشرفة على فصل محو الأمية لذوي الهمم.

وشمل التكريم أيضًا عددًا من النماذج المشرفة للعاملين بديوان عام محافظة الجيزة من ذوي الهمم، وهم: نهلة أحمد محمد درويش ومحمد أحمد نادي، بالإضافة إلى المشاركين في فقرات الحفل:
سيف نصار صبحي (تلاوة القرآن)، صفاء طه عبداللطيف (تقديم الفقرات)، روضة وليد محمد (إلقاء الشعر)، هديل ماجد مصطفى (الغناء)، ومسؤولي التنظيم: أميرة أحمد داود، هبة الله عطا محمود، وإنجي رفعت أحمد.

حضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية والمديريات الخدمية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من الجهات المشاركة .

