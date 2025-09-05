قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن أحدث أعضاء عائلة هواتفها الرائدة Galaxy S25، وكشفت رسميا عن Galaxy S25 FE بنسخة Fan Edition، التي تتميز بمواصفات قوية ودعم طويل للبرمجيات ووخصائص Galaxy AI، مع سعر أكثر تنافسية.

مواصفات سامسونج Galaxy S25 FE

شاشة كبيرة وأداء متوازن

زودت سامسونج هاتف Galaxy S25 FE بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل حتى 1900 شمعة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus+. 

يعمل هاتف Galaxy S25 FE بمعالج سامسونج Exynos 2400، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، ليوازن بين الأداء العالي والسعر المقبول.

بطارية أكبر وشحن أسرع

يحزم هاتف Galaxy S25 FE، بطارية سعة 4900 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، والشحن اللاسلكي 15 وات، إلى جانب ميزة الشحن العكسي. 

ويأتي بتصميم نحيف بسماكة 7.4 ملم ووزن 190 جراما، مع ظهر زجاجي وإطار محسن من الألمنيوم المقوى، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

دعم برمجي طويل وخصائص ذكية

ينطلق هاتف Galaxy S25 FE مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 8 المبنية على نظام Android 16، مع وعد بتحديثات أندرويد أمنية ونظامية لمدة 7 سنوات. 

كما يدعم الهاتف تقنيات Galaxy AI المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Gemini Live وNow Bar وCircle to Search وGenerative Edit.

تحسينات محدودة للكاميرا

حصلت الكاميرا الأمامية على ترقية من 10 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل، بينما ظلت الكاميرات الخلفية كما هي، الرئيسية تأتي بدق 50 ميجابكسل (f/1.8)، مصحوبة بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل (f/2.2)، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x (f/2.4).

كما يدعم الهاتف تقنيات الاتصال الحديثة مثل شبكة WiFi 6E وتقنية Bluetooth 5.4 والاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB-C 3.2 Gen 1.

سعر هاتف Galaxy S25 FE

طرحت سامسونج الهاتف بأربعة ألوان: الأزرق، الأسود، الكحلي، والأبيض، ويبدأ سعر الإصدار الأساسي بسعة 128 جيجابايت من 649 دولار، أي أقل بـ150 دولار من سعر Galaxy S25 القياسي، أما نسخة 256 جيجابايت فتباع بسعر 709 دولار، فيما يحصل السوق الأوروبي على نسخة 512 جيجابايت بسعر 929 يورو.

الهاتف متاح في أسواق محددة اعتبارا من 4 سبتمبر 2025، مع عرض مجاني يتضمن ستة أشهر من خدمة Google AI Pro.

