تسريب يكشف عن توجه تصميمي موحد بين Galaxy S26 Edge وiPhone 17 Pro Max

في تطور لافت يسبق إطلاق الهواتف الرائدة لعام 2026، ظهرت مجموعة من الصور المسربة لنماذج أولية يُعتقد أنها لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S26، كاشفة عن تغيير جذري في لغة التصميم قد يجعل أحد طرازاتها، وهو Galaxy S26 Edge، شبيهًا إلى حد كبير بالتصميم المتوقع لهاتف آبل المنتظر، iPhone 17 Pro Max.

وفقًا للصور والمعلومات التي نشرها مسربون موثوقون في قطاع التكنولوجيا، فإن التغيير الأبرز يتمثل في وحدة الكاميرا الخلفية، حيث تشير التسريبات إلى أن كلا الشركتين، آبل وسامسونج، ستتجهان نحو اعتماد تصميم "شريط الكاميرا" الأفقي الذي يمتد بعرض الجزء العلوي من ظهر الهاتف، وهو ما يمثل خروجًا واضحًا عن تصميم "جزيرة الكاميرا" المربعة في آيفون والتصميم الرأسي للعدسات المنفصلة في هواتف جالاكسي الحالية.

سلسلة iPhone 17 Pro

هذا التوجه التصميمي المشترك، الذي ظهر جليًا في صور النماذج الأولية (Dummy Units) المنسوبة لهاتف Galaxy S26 Edge، يعكس ما تم تداوله سابقًا حول تصميم سلسلة iPhone 17 Pro.

وتفيد التقارير بأن هذا التغيير لا يقتصر على الشكل الجمالي فحسب، بل يهدف إلى توفير مساحة داخلية أكبر لاستيعاب مكونات متطورة مثل مستشعرات الكاميرا الأكبر حجمًا وأنظمة تبريد أكثر كفاءة.

تصميم الكاميرات

وبينما يتوقع أن يحتفظ طرازا Galaxy S26 Pro و S26 Ultra بتصميم الكاميرات الرأسي مع بعض التعديلات الطفيفة، فإن طراز S26 Edge يبدو أنه سيتبنى هذا الشكل الجديد المستوحى من هواتف آيفون القادمة، مع جزيرة كاميرا مستطيلة تضم عدستين وفلاشًا ضوئيًا، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في هوية سامسونج التصميمية.

تضيف هذه التسريبات بعدًا جديدًا للمنافسة الشرسة المتوقعة بين عملاقي التكنولوجيا، حيث يبدو أن التقارب بينهما لن يقتصر على المواصفات التقنية فحسب، بل سيمتد ليشمل الجوانب الجمالية والتصميمية لأبرز هواتفهما الرائدة.