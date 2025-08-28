بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة

أشارت تسريبات حديثة إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra القادم من سامسونج قد يشهد تغييرات كبيرة في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، والتي يتوقع أن تكون ضخمة، ومع ذلك، يبدو أن البطارية لن تحظى بنفس القدر من التحسين.

وبينما كانت هناك بعض الآمال بأن يرتفع حجم البطارية بنسبة 10%، من 5000 مللي أمبير في S25 Ultra إلى 5500 مللي أمبير في S26 Ultra، جاءت معلومات جديدة من هيئة الشهادات الصينية CQC، لتنفي تلك التوقعات، حيث أظهرت أن البطارية ستحافظ على سعتها الفعلية البالغة 4855 مللي أمبير، وهي نفس سعة الطراز السابق، مع سعة نمطية معلنة تبلغ 5000 مللي أمبير.

ويأتي هذا في وقت بدأت فيه العديد من الشركات الصينية، مثل شاومي وفيفو، بتجهيز هواتفها الرائدة ببطاريات تصل سعتها إلى 7000 مللي أمبير، مستفيدة من تقنية السيليكون والكربون، إلا أن سامسونج على ما يبدو، لا تزال مترددة في تبني هذه التقنية، ما يترك هواتفها محصورة في نطاق 5000 مللي أمبير حتى الآن.

وبالرغم من ذلك، هناك بصيص أمل من ناحية سرعة الشحن، إذ تشير بعض الشائعات إلى احتمال دعم الهاتف لشحن بقدرة 65 وات، وهو ما سيكون تطورا مهما، حيث لم تتجاوز سامسونج سابقا حاجز 45 وات في هواتفها.

تفاصيل رامات Galaxy S26 Ultra

من جهة أخرى، كشف المسرب الشهير Ice Universe عبر منصة "إكس" عن تفاصيل جديدة تتعلق بالذاكرة العشوائية للهاتف، حيث أكد أن Galaxy S26 Ultra سيأتي بذاكرة من نوع LPDDR5X بسرعة 10.7 جيجابت في الثانية، وهي نفس التقنية المستخدمة في الطراز السابق S25 Ultra.

وبالرغم من أن سعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية لا تزال كافية لمعظم المستخدمين، إلا أن المنافسة باتت شرسة، حيث أصبحت العديد من الهواتف الرائدة، مثل Xiaomi Ultra وOnePlus 15 وPixel 10، توفر سعات تبدأ من 16 جيجابايت وتصل إلى 24 جيجابايت، مما قد يجعل هاتف سامسونج يبدو أقل من المتوقع من حيث الأداء النظري.

وفي الوقت ذاته، لا تزال شركة آبل تستخدم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت في أحدث هواتفها، مما يجعل سامسونج في موقع متوسط بين كبار المنافسين.