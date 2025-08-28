قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة

Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra
شيماء عبد المنعم

أشارت تسريبات حديثة إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra القادم من سامسونج قد يشهد تغييرات كبيرة في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، والتي يتوقع أن تكون ضخمة، ومع ذلك، يبدو أن البطارية لن تحظى بنفس القدر من التحسين.

وبينما كانت هناك بعض الآمال بأن يرتفع حجم البطارية بنسبة 10%، من 5000 مللي أمبير في S25 Ultra إلى 5500 مللي أمبير في S26 Ultra، جاءت معلومات جديدة من هيئة الشهادات الصينية CQC، لتنفي تلك التوقعات، حيث أظهرت أن البطارية ستحافظ على سعتها الفعلية البالغة 4855 مللي أمبير، وهي نفس سعة الطراز السابق، مع سعة نمطية معلنة تبلغ 5000 مللي أمبير.

ويأتي هذا في وقت بدأت فيه العديد من الشركات الصينية، مثل شاومي وفيفو، بتجهيز هواتفها الرائدة ببطاريات تصل سعتها إلى 7000 مللي أمبير، مستفيدة من تقنية السيليكون والكربون، إلا أن سامسونج على ما يبدو، لا تزال مترددة في تبني هذه التقنية، ما يترك هواتفها محصورة في نطاق 5000 مللي أمبير حتى الآن.

وبالرغم من ذلك، هناك بصيص أمل من ناحية سرعة الشحن، إذ تشير بعض الشائعات إلى احتمال دعم الهاتف لشحن بقدرة 65 وات، وهو ما سيكون تطورا مهما، حيث لم تتجاوز سامسونج سابقا حاجز 45 وات في هواتفها.

تفاصيل رامات Galaxy S26 Ultra

من جهة أخرى، كشف المسرب الشهير Ice Universe عبر منصة "إكس" عن تفاصيل جديدة تتعلق بالذاكرة العشوائية للهاتف، حيث أكد أن Galaxy S26 Ultra سيأتي بذاكرة من نوع LPDDR5X بسرعة 10.7 جيجابت في الثانية، وهي نفس التقنية المستخدمة في الطراز السابق S25 Ultra.

وبالرغم من أن سعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية لا تزال كافية لمعظم المستخدمين، إلا أن المنافسة باتت شرسة، حيث أصبحت العديد من الهواتف الرائدة، مثل Xiaomi Ultra وOnePlus 15 وPixel 10، توفر سعات تبدأ من 16 جيجابايت وتصل إلى 24 جيجابايت، مما قد يجعل هاتف سامسونج يبدو أقل من المتوقع من حيث الأداء النظري.

وفي الوقت ذاته، لا تزال شركة آبل تستخدم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت في أحدث هواتفها، مما يجعل سامسونج في موقع متوسط بين كبار المنافسين.

