عاجل
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إحالة شاب للمحاكمة الجنائية.. انتقم من سيدة رفضت الزواج منه بإنهاء حياة ابنتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بإحالة المدعو "م.ن"30 سنة إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابه واقعة إنهاء حياة طفلة صغيره لم يتجاوز عمرها 6 سنوات بعدما رفضت أمها الزواج منه والارتباط عاطفيا بها .

قرار عاجل 


واستندت النيابة العامة في نص قرار الإحالة للمتهم بتوافر نيه القتل العمد والتربص بالطفلة الصغيرة لرفضه أمها الزواج منه فارتكب واقعه إنهاء حياتها بخنقها ووضعها داخل جوال مغلق بمياه مصرف كوتشنر بطريق "المحلة _ كفر الشيخ " .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة طفلة صغيره لم يتجاوز عمرها 7 سنوات ملقاة داخل جوال بمياه مصرف كوتشنر بطريق "المحلة - كفر الشيخ " .

تفاصيل الواقعة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض واقعة إنهاء حياة الطفلة .

سقوط المتهم 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من تحديد هوية الجاني المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لرفض ام الطفله الزواج منه عقب ارتباطه عاطفيا بها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس شاب انهي حياة طفله إحالة محاكمة المحلة

