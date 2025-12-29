إحالة شاب للمحاكمة الجنائية.. انتقم من سيدة رفضت الزواج منه بإنهاء حياة ابنتها

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بإحالة المدعو "م.ن"30 سنة إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابه واقعة إنهاء حياة طفلة صغيره لم يتجاوز عمرها 6 سنوات بعدما رفضت أمها الزواج منه والارتباط عاطفيا بها .

قرار عاجل



واستندت النيابة العامة في نص قرار الإحالة للمتهم بتوافر نيه القتل العمد والتربص بالطفلة الصغيرة لرفضه أمها الزواج منه فارتكب واقعه إنهاء حياتها بخنقها ووضعها داخل جوال مغلق بمياه مصرف كوتشنر بطريق "المحلة _ كفر الشيخ " .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة طفلة صغيره لم يتجاوز عمرها 7 سنوات ملقاة داخل جوال بمياه مصرف كوتشنر بطريق "المحلة - كفر الشيخ " .

تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض واقعة إنهاء حياة الطفلة .

سقوط المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من تحديد هوية الجاني المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لرفض ام الطفله الزواج منه عقب ارتباطه عاطفيا بها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.