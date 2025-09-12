قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرع يفجر مفاجأة: إسرائيل نادمة على سقوط نظام الأسد
أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور
أحمد موسى: شرم الشيخ تتميز بحركة سياحية نشطة وفنادق مكتظة بالسائحين
كنت أعلم انه سيفعلها.. رسالة مؤثرة من يعقوب السعدي لـ الخطيب
أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة.. صور مسربة تكشف تصميم Galaxy S26 Pro من كل الزوايا

Galaxy S26 Pro
Galaxy S26 Pro
احمد الشريف

في كشف هو الأكثر وضوحًا حتى الآن، ظهرت مجموعة جديدة من الصور عالية الدقة، التي يُعتقد أنها عروض رقمية (CAD Renders) رسمية، تعرض التصميم الكامل لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S26 Pro من جميع الزوايا.

وتؤكد هذه الصور، التي نشرها مسربون بارزون بالتعاون مع مواقع تقنية عالمية، أن سامسونج تتجه نحو تحديث لغة تصميمها مع عودة "جزيرة الكاميرا" البارزة، مع الحفاظ على الهوية الأنيقة التي تميز سلسلة هواتفها الرائدة.

عودة جزيرة الكاميرا بتصميم محدث

يمثل التغيير الأبرز في التصميم الجديد العودة إلى وحدة كاميرا بارزة وموحدة، بدلاً من تصميم العدسات المنفصلة التي اعتمدتها الشركة في الأجيال الأخيرة.

 وتُظهر الصور وحدة كاميرا رأسية ذات شكل بيضاوي (Pill-shaped)، تضم العدسات الثلاث بشكل منظم، في تصميم يذكرنا بما قدمته الشركة في هاتف Galaxy Z Fold 7، مما يشير إلى سعي سامسونج لتوحيد الهوية البصرية عبر مختلف فئات أجهزتها. 

هذا التغيير لا يهدف فقط إلى التجديد الجمالي، بل يسمح أيضًا بدمج مكونات داخلية أكبر حجمًا وأكثر تطورًا للكاميرا.

أنحف وأعرض مع شاشة أكبر

من الزوايا الجانبية، يتضح أن هاتف Galaxy S26 Pro سيأتي بهيكل أنحف من سابقه، حيث تشير التسريبات إلى أن سماكته ستبلغ حوالي 6.96 ملم فقط (بدون احتساب بروز الكاميرا). 

وفي المقابل، سيكون الهاتف أطول وأعرض بشكل طفيف لاستيعاب شاشة أكبر، حيث من المتوقع أن ينمو حجم الشاشة من 6.2 بوصة في الطراز السابق إلى 6.3 بوصة في الطراز الجديد، مع الحفاظ على حواف فائقة النحافة ومتناسقة حول الشاشة.

وتكشف الصور الأمامية عن شاشة مسطحة بالكامل، مع ثقب صغير في المنتصف للكاميرا الأمامية، وهو التصميم الذي أتقنته سامسونج على مر السنين.

أما من حيث المواد، فمن المتوقع أن يحتفظ الجهاز بإطاره المصنوع من الألمنيوم وظهره الزجاجي، مع زوايا دائرية تهدف إلى تحسين راحة الإمساك بالهاتف.

نظرة عامة على التصميم والمنافذ

تحافظ سامسونج على الترتيب التقليدي للأزرار والمنافذ، حيث تظهر الصور وجود أزرار التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن من الجهاز، بينما يقع منفذ الشحن من نوع USB-C ومكبر الصوت الرئيسي في الجزء السفلي.

 وتؤكد التسريبات أيضًا أن السلسلة بأكملها ستدعم معيار الشحن اللاسلكي المغناطيسي الجديد Qi2، وهو ما يلمح إليه التصميم الداخلي للهاتف. 

بشكل عام، يقدم التصميم الجديد مزيجًا بين الأصالة والتجديد، حيث يحافظ على الطابع المألوف لهواتف جالاكسي مع إضافة لمسة عصرية من خلال وحدة الكاميرا البارزة والهيكل الأنحف.

Galaxy S26 Pro سامسونج Galaxy

