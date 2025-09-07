قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
صرخة من محب لأندرويد: سامسونج تفقد هويتها وهواتف S26 القادمة تبدو كنسخة من آيفون

احمد الشريف

يثير التشابه الكبير بين التصاميم المسربة لهواتف Galaxy S26 القادمة وهواتف iPhone 17 التي سيتم الكشف عنها بعد أيام قليلة، خيبة أمل كبيرة. 

فبعد أن كانت سامسونج تمثل دائمًا بديلاً جريئًا ومبتكرًا، يبدو أنها تخلت عن هويتها وقررت أن تصبح نسخة أخرى من آبل.

وبصفتي شخصًا يفضل نظام أندرويد، أجد نفسي محبطًا وأطرح السؤال بصدق: ما فائدة شراء هاتف سامسونج بعد الآن؟

التشابهات الصارخة.. نقطة بنقطة

للأسف، قررت سامسونج زيادة استدارة زوايا هاتف S26 Ultra بشكل أكبر، مما يجعله يفقد مظهره "الصندوقي" الأيقوني ويشبه شكل الآيفون أكثر من أي وقت مضى.

ويبدو أن هذا لم يكن كافيًا. فهاتف Galaxy S26 Edge، وفقًا لمصادر موثوقة متعددة، سيحتوي على وحدة كاميرا خلفية تبدو تمامًا مثل تلك الموجودة في هاتف iPhone 17 Pro القادم.

هل ما زلت تنكر التشابه؟ أنا لست من محبي آبل المتعصبين، بل أجد منتجات الشركة مثيرة للاهتمام للكتابة عنها، ولكني في النهاية "رجل أندرويد".

هل هناك سبب وجيه وراء هذا التصميم؟

ربما يكون هناك سبب تقني جيد وراء قرار سامسونج وآبل بإضافة وحدات كاميرا كبيرة على ظهر هواتفهما النحيفة. فمن المرجح أن يتم وضع الكاميرات والمكونات الأخرى هناك حتى يمكن أن يكون باقي جسم الهاتف نحيفًا قدر الإمكان.

فبحسب التقارير، وصلت سامسونج إلى أقصى الحدود الهندسية الممكنة مع بطاريات الليثيوم-أيون عند صنع هاتف S26 Edge النحيف. وبالتالي، فمن المحتمل أن تتحمل وحدة الكاميرا الأكبر عبء احتواء معظم الأجزاء الداخلية للهاتف.

لكن بغض النظر عن الأسباب، تبقى الحقيقة أن هاتف S26 Edge يبدو كثيرًا مثل iPhone 17 Pro، وهو تصميم يكرهه العديد من مستخدمي سامسونج.

الإغراء بالتحول إلى آبل أصبح أكبر من أي وقت مضى

شخصيًا، لم أشعر بهذا الإغراء من قبل للتحول إلى نظام آبل. فخطة آبل للسنوات الثلاث القادمة للآيفون تبدو واعدة للغاية، بينما لا تفعل سامسونج ما يكفي لإثارة اهتمامي.

بالنسبة لهاتفك الرائد القادم، أعتقد أنه من الأفضل أن تفكر في هاتف من ون بلس أو شاومي بدلاً من سامسونج. وإذا كنت على استعداد لاختبار المياه خارج عالم أندرويد، فهذا هو أفضل وقت لتجربة سلسلة iPhone 17. خاصة وأن نظام أندرويد نفسه أصبح أكثر تقييدًا في التعامل مع التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي.

أنا فقط محبط حقًا من الاتجاه الذي تتخذه سامسونج بهواتفها الرائدة. على الأقل، إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن هاتف Galaxy Z Fold 7 يبدو رائعًا للغاية، وسيواجه هاتف آبل القابل للطي وقتًا عصيبًا للغاية في التغلب عليه في أي شيء.

