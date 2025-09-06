قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبهة الوطنية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية .. ونتنياهو يروّج لأوهام سياسية
وزير المهجرين اللبناني: نقدر دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية
بفستان منقط.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام
المحامين العرب : نرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل عن معبر رفح
الجهاز الفني يخفف الضغط البدني على لاعبي الزمالك قبل ودية النجوم
وزير الطيران المدني: مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع
وزير الأوقاف: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
وزير الرياضة يُشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال
نظرة أولى على عائلة جالاكسي S26.. أحدث الصور المسربة تكشف عن التصاميم الجديدة
فيريرا يوجه تعليمات فنية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري
نيجيريا تحافظ على آمال التأهل لكأس العالم بالفوز على رواندا
هشام وهبة يحذر من تحصيل مقابل الخدمة في غير المنشآت السياحية
نظرة أولى على عائلة جالاكسي S26.. أحدث الصور المسربة تكشف عن التصاميم الجديدة

جالاكسي S26
جالاكسي S26
احمد الشريف

كشفت صور ومواصفات مسربة جديدة عن تغييرات جذرية تخطط لها سامسونج في سلسلة هواتفها الرائدة القادمة Galaxy S26، المتوقع إطلاقها في يناير أو فبراير من العام المقبل.

أبرز هذه التغييرات هو التخلي عن تصميم العدسات المدمجة بشكل مسطح في ظهر الهاتف، واستبدالها بوحدة كاميرا بارزة وموحدة، بالإضافة إلى تغيير أسماء فئات الهواتف بالكامل، وستعمل جميع الهواتف بواجهة One UI 8.0 الجديدة.

هاتف Galaxy S26 Pro: بديل الطراز الأساسي

سيحل هذا الطراز محل هاتف Galaxy S25 الأساسي. وتشمل مواصفاته:

الشاشة: 6.27 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وحواف أنحف.

المعالج: Exynos 2600 (بتقنية 2 نانومتر) في معظم الأسواق، و Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (بتقنية 3 نانومتر) في الولايات المتحدة وكندا والصين.

الكاميرات: نظام ثلاثي (رئيسية 50 ميجابكسل، فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، تيليفوتو 10 ميجابكسل).

البطارية: 4300 مللي أمبير مع شحن سلكي 45 واط ودعم الشحن المغناطيسي Qi2.

الذاكرة: تصل إلى 12 جيجابايت RAM و 512 جيجابايت تخزين.

هاتف Galaxy S26 Edge: النحافة الفائقة

هذا هو الطراز الجديد الذي سيحل محل نسخة "بلس"، ويتميز بنحافته الشديدة التي تبلغ 5.5 ملم فقط.

الشاشة: 6.7 بوصة AMOLED بدقة QHD+.

المعالج: Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy في جميع الأسواق.

الكاميرات: نظام ثنائي مثبت أفقيًا (رئيسية 200 ميجابكسل، فائقة الاتساع 12 ميجابكسل)، في تصميم يذكرنا بتسريبات iPhone 17 Pro.

البطارية: 4300 مللي أمبير مع دعم الشحن المغناطيسي Qi2.

الذاكرة: تصل إلى 12 جيجابايت RAM و 512 جيجابايت تخزين.

هاتف Galaxy S26 Ultra: زوايا أكثر نعومة وقوة لا تزال كما هي

يأتي الطراز الأعلى بتغيير في التصميم، حيث أصبحت زواياه الحادة أكثر استدارة ونعومة، لكنه لا يزال يحتفظ بقوته المعهودة.

الشاشة: 6.9 بوصة AMOLED مع جيل ثالث من الزجاج المضاد للانعكاس.

المعالج: Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy في جميع الأسواق.

الكاميرات: نظام رباعي في وحدة بارزة (رئيسية 200 ميجابكسل، بيريسكوب 50 ميجابكسل، تيليفوتو 12 ميجابكسل، فائقة الاتساع 50 ميجابكسل).

البطارية: 5000 مللي أمبير، وهو الرقم نفسه منذ سنوات، مما قد لا يسعد محبي سامسونج.

الذاكرة: تصل إلى 16 جيجابايت RAM و 1 تيرابايت تخزين.

رغم أننا لا نزال في شهر سبتمبر، إلا أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل، وقبل أن ندرك ذلك، سنكون في يناير بانتظار الكشف الرسمي عن هذه العائلة الجديدة والمثيرة من هواتف جالاكسي.

