شائعات: هواتف Galaxy S26 ستكون أنحف من سابقتها

تبدو شركات الهواتف الذكية هذا العام مهووسة بتقديم هواتف أكثر نحافة، و سامسونج بالفعل دخلت على الخط من خلال طرح Galaxy S25 Edge النحيف وتقليص سماكة Galaxy Z Fold 7.

لكن يبدو أن الشركة لم تنته بعد، إذ تشير شائعة جديدة إلى أن جميع إصدارات سلسلة Galaxy S26 ستأتي بتصميم أنحف من هواتف الجيل السابق.

هواتف أرق بقبضة أفضل

المسرب المعروف @kro_roe أكد أن جميع إصدارات Galaxy S26 الثلاثة ستكون أنحف من نظيراتها من سلسلة S25، مع التأكيد أن ذلك لا يعني وصولها لمستوى نحافة Galaxy S25 Edge، بل ستكون ببساطة أقل سماكة وتمنح المستخدم قبضة محسنة.

البطارية الأكبر مقابل التصميم الأنحف

يبقى السؤال: كيف ستنجح سامسونغ في ذلك بينما تخطط – وفق الشائعات – لتجهيز Galaxy S26 و S26 Edge و S26 Ultra ببطاريات أكبر من الجيل السابق؟

كان المسرب الشهير Ice Universe قد صرح سابقًا أن Galaxy S26 Ultra سيكون أنحف وأخف وزنًا، لكن تقارير أخرى متناقضة تحدثت عن سعة البطارية، ما يثير الشكوك حول ما إذا كان الهاتف الأعلى فئة سيحصل فعلًا على بطارية أكبر.

هناك أيضًا احتمال لجوء سامسونج إلى تقنية البطاريات بالسيليكون-كربون التي تسمح بزيادة السعة دون زيادة الحجم، حيث ذكرت شائعة سابقة أن السلسلة قد تصل إلى بطارية بسعة 7000mAh.

ارتباك حول تشكيلة السلسلة الجديدة

المسرب نفسه أضاف مزيدًا من الغموض حول lineup السلسلة، إذ أشار إلى احتمال استبدال النسخة الأساسية بـ Galaxy S26 Pro، وأن نسخة Plus قد تختفي لتحل محلها S25 Edge.

لكنه أكد أن سامسونج لم تحسم بعد قرارها بشأن الإبقاء على نسخة الـ Plus أو إلغائها.

رغم حالة عدم اليقين بشأن شكل التشكيلة النهائية، إلا أن المؤكد هو أن سامسونج تسعى لإحداث تغييرات كبيرة في سلسلة Galaxy S26، وهو مؤشر على رغبتها في مواصلة الابتكار ودفع المنافسة في سوق الهواتف الذكية.