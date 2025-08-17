قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة
تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي
أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة.. وأحكام الإفرازات بعد الحيض
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟
إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو
ماذا حدث عند نزول آية الكرسي؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري
حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا
خبر سار.. إمام عاشور يشارك تدريجيا في تدريبات الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شائعات: هواتف Galaxy S26 ستكون أنحف من سابقتها

احمد الشريف

تبدو شركات الهواتف الذكية هذا العام مهووسة بتقديم هواتف أكثر نحافة، و سامسونج بالفعل دخلت على الخط من خلال طرح Galaxy S25 Edge النحيف وتقليص سماكة Galaxy Z Fold 7. 

لكن يبدو أن الشركة لم تنته بعد، إذ تشير شائعة جديدة إلى أن جميع إصدارات سلسلة Galaxy S26 ستأتي بتصميم أنحف من هواتف الجيل السابق.

هواتف أرق بقبضة أفضل

المسرب المعروف @kro_roe أكد أن جميع إصدارات Galaxy S26 الثلاثة ستكون أنحف من نظيراتها من سلسلة S25، مع التأكيد أن ذلك لا يعني وصولها لمستوى نحافة Galaxy S25 Edge، بل ستكون ببساطة أقل سماكة وتمنح المستخدم قبضة محسنة.

 البطارية الأكبر مقابل التصميم الأنحف

يبقى السؤال: كيف ستنجح سامسونغ في ذلك بينما تخطط – وفق الشائعات – لتجهيز Galaxy S26 و S26 Edge و S26 Ultra ببطاريات أكبر من الجيل السابق؟

كان المسرب الشهير Ice Universe قد صرح سابقًا أن Galaxy S26 Ultra سيكون أنحف وأخف وزنًا، لكن تقارير أخرى متناقضة تحدثت عن سعة البطارية، ما يثير الشكوك حول ما إذا كان الهاتف الأعلى فئة سيحصل فعلًا على بطارية أكبر.

هناك أيضًا احتمال لجوء سامسونج إلى تقنية البطاريات بالسيليكون-كربون التي تسمح بزيادة السعة دون زيادة الحجم، حيث ذكرت شائعة سابقة أن السلسلة قد تصل إلى بطارية بسعة 7000mAh.

ارتباك حول تشكيلة السلسلة الجديدة

المسرب نفسه أضاف مزيدًا من الغموض حول lineup السلسلة، إذ أشار إلى احتمال استبدال النسخة الأساسية بـ Galaxy S26 Pro، وأن نسخة Plus قد تختفي لتحل محلها S25 Edge.

لكنه أكد أن سامسونج لم تحسم بعد قرارها بشأن الإبقاء على نسخة الـ Plus أو إلغائها.

رغم حالة عدم اليقين بشأن شكل التشكيلة النهائية، إلا أن المؤكد هو أن سامسونج تسعى لإحداث تغييرات كبيرة في سلسلة Galaxy S26، وهو مؤشر على رغبتها في مواصلة الابتكار ودفع المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

Fantastic Four

‏"Fantastic Four: First Steps” يقترب من 500 مليون دولار عالميًا

شريف خيرالله

بعد تيمور تيمور.. شريف خيرالله: ربنا نجاني من الغرق وكنت هروح فيها

شريف خير الله

شريف خير الله يتعرض لحادث غرق: كنت هروح فيها

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

