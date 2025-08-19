قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
المفوضية السامية للأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان المساعدات
القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب
صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور
إنزال كابل "كورال بريدج" البحري لربط مصر والأردن
غزة على أعتاب هدنة جديدة.. موافقة حماس على مبادرة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تفتح الباب لاتفاق شامل برعاية القاهرة
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أوبو تستعد لمعركة العمالقة.. Find X9 Ultra يتحدى Galaxy S26 Ultra بنفس "السلاح السري"

Find X9 Ultra
Find X9 Ultra
احمد الشريف

تستعد شركة أوبو لإشعال المنافسة في سوق الهواتف الرائدة العام القادم، حيث بدأت التسريبات بالظهور حول وحشها القادم Oppo Find X9 Ultra، المتوقع الكشف عنه في أوائل ربيع 2026، والذي سيتربع على عرش هواتف الشركة مع ترقيات ضخمة قد تضعه في مواجهة مباشرة مع هاتف سامسونج المنتظر.

يتركز التغيير الأكبر في قسم الكاميرا، حيث تؤكد أحدث التقارير الشائعات السابقة حول تزويد الهاتف بمستشعر رئيسي جديد بدقة 200 ميجابكسل. 

لكن المفاجأة تكمن في هوية هذا المستشعر؛ إذ تشير المصادر إلى أنه سيكون من تطوير شركة سوني، بحجم يقترب من 1 بوصة (1/1.1 بوصة)، وهو أحد أكبر المستشعرات المخصصة للهواتف الذكية حتى الآن.

سباق تسلح على نفس المستشعر

الأمر الأكثر إثارة هو أن الشائعات ذاتها تحوم حول هاتف Galaxy S26 Ultra، حيث يُقال إن سامسونج تتطلع لاستخدام نفس المستشعر الذي تطوره سوني في كاميرتها الرئيسية. 

وإذا صحت هذه الأنباء، فإن المواجهة بين عملاقي التصوير في 2026 ستكون أشرس من أي وقت مضى، حيث سيتنافسان بنفس العتاد، وستكون الغلبة للشركة التي تتفوق في معالجة الصور وبرمجياتها.

بالنسبة لأوبو، يمثل هذا التحول قفزة هائلة من مستشعر 50 ميجابكسل المستخدم في هاتفها الحالي Find X8 Ultra. 

ورغم أن المستشعر الحالي (بحجم 1 بوصة) يقدم أداءً استثنائيًا وينافس بقوة هواتف مثل Xiaomi 15 Ultra وGalaxy S25 Ultra، إلا أن المستشعر الجديد بدقة 200 ميجابكسل سيفتح الباب أمام صور تقريب (Zoom) أكثر حدة وأداء فائق في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ترقيات تتجاوز الكاميرا الرئيسية

لا تتوقف طموحات أوبو عند المستشعر الرئيسي، إذ تشير التسريبات إلى أن الشركة تعمل على تحديث منظومة التصوير بالكامل، وقد تقدم "عدة تصوير" جديدة. 

وعادةً ما تكون هذه العدة عبارة عن مقبض إضافي يتم توصيله عبر منفذ USB-C، يضيف أزرار تحكم شبيهة بالكاميرات الاحترافية، مثل زر التقاط الصور، ومفتاح للتقريب، وزر للتبديل بين الصور والفيديو.

وداخليًا، من المتوقع أن ينبض هاتف Find X9 Ultra بقوة معالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Elite 2، خليفة المعالج الذي يشغل حاليًا أقوى هواتف الأندرويد في السوق.

عقبة واحدة في طريق العالمية

لكن، هناك عقبة كبيرة قد تحرم الكثيرين من تجربة هذا الهاتف المثير. فكما جرت العادة، لا تطلق أوبو طرازاتها "Ultra" في جميع الأسواق العالمية، ويبدو أن هاتف Find X9 Ultra سيبقى محدود الانتشار مرة أخرى. وهي خسارة حقيقية، فبهذه المواصفات الخارقة، يستعد ليكون أحد أكثر الهواتف الرائدة إثارة في عام 2026.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد