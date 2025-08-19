أوبو تستعد لمعركة العمالقة.. Find X9 Ultra يتحدى Galaxy S26 Ultra بنفس "السلاح السري"

تستعد شركة أوبو لإشعال المنافسة في سوق الهواتف الرائدة العام القادم، حيث بدأت التسريبات بالظهور حول وحشها القادم Oppo Find X9 Ultra، المتوقع الكشف عنه في أوائل ربيع 2026، والذي سيتربع على عرش هواتف الشركة مع ترقيات ضخمة قد تضعه في مواجهة مباشرة مع هاتف سامسونج المنتظر.

يتركز التغيير الأكبر في قسم الكاميرا، حيث تؤكد أحدث التقارير الشائعات السابقة حول تزويد الهاتف بمستشعر رئيسي جديد بدقة 200 ميجابكسل.

لكن المفاجأة تكمن في هوية هذا المستشعر؛ إذ تشير المصادر إلى أنه سيكون من تطوير شركة سوني، بحجم يقترب من 1 بوصة (1/1.1 بوصة)، وهو أحد أكبر المستشعرات المخصصة للهواتف الذكية حتى الآن.

سباق تسلح على نفس المستشعر

الأمر الأكثر إثارة هو أن الشائعات ذاتها تحوم حول هاتف Galaxy S26 Ultra، حيث يُقال إن سامسونج تتطلع لاستخدام نفس المستشعر الذي تطوره سوني في كاميرتها الرئيسية.

وإذا صحت هذه الأنباء، فإن المواجهة بين عملاقي التصوير في 2026 ستكون أشرس من أي وقت مضى، حيث سيتنافسان بنفس العتاد، وستكون الغلبة للشركة التي تتفوق في معالجة الصور وبرمجياتها.

بالنسبة لأوبو، يمثل هذا التحول قفزة هائلة من مستشعر 50 ميجابكسل المستخدم في هاتفها الحالي Find X8 Ultra.

ورغم أن المستشعر الحالي (بحجم 1 بوصة) يقدم أداءً استثنائيًا وينافس بقوة هواتف مثل Xiaomi 15 Ultra وGalaxy S25 Ultra، إلا أن المستشعر الجديد بدقة 200 ميجابكسل سيفتح الباب أمام صور تقريب (Zoom) أكثر حدة وأداء فائق في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ترقيات تتجاوز الكاميرا الرئيسية

لا تتوقف طموحات أوبو عند المستشعر الرئيسي، إذ تشير التسريبات إلى أن الشركة تعمل على تحديث منظومة التصوير بالكامل، وقد تقدم "عدة تصوير" جديدة.

وعادةً ما تكون هذه العدة عبارة عن مقبض إضافي يتم توصيله عبر منفذ USB-C، يضيف أزرار تحكم شبيهة بالكاميرات الاحترافية، مثل زر التقاط الصور، ومفتاح للتقريب، وزر للتبديل بين الصور والفيديو.

وداخليًا، من المتوقع أن ينبض هاتف Find X9 Ultra بقوة معالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Elite 2، خليفة المعالج الذي يشغل حاليًا أقوى هواتف الأندرويد في السوق.

عقبة واحدة في طريق العالمية

لكن، هناك عقبة كبيرة قد تحرم الكثيرين من تجربة هذا الهاتف المثير. فكما جرت العادة، لا تطلق أوبو طرازاتها "Ultra" في جميع الأسواق العالمية، ويبدو أن هاتف Find X9 Ultra سيبقى محدود الانتشار مرة أخرى. وهي خسارة حقيقية، فبهذه المواصفات الخارقة، يستعد ليكون أحد أكثر الهواتف الرائدة إثارة في عام 2026.