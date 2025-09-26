قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: الرئيس قالها صريحة مصر تقطع من قلبها لأجل أهلها بسيناء
فتح: انسحاب الوفود من الجمعية العامة رفض عالمي لحرب الإبادة في غزة
إعلام إسرائيلي: ترامب يطالب نتنياهو بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
تكنولوجيا وسيارات

أول ظهور رسمي لهاتف الكاميرا الخارقة vivo X300

vivo X300
vivo X300

بعد أسابيع من التكهنات والتسريبات، أزاحت شركة vivo الستار رسميًا عن التصميم الكامل لهاتفها الرائد القادم vivo X300، والذي يستعد لإعادة تعريف معايير التصوير الفوتوغرافي في الهواتف الذكية.

 ومن خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التشويقية التي تم نشرها عبر حسابات الشركة الرسمية، كشفت vivo عن تصميم أنيق وجريء، مع تركيز مطلق على نظام كاميرا خلفي وُصف بـ"الخارق" بفضل مواصفاته غير المسبوقة.

تصميم يجمع بين الأناقة والقوة

تُظهر الصور الرسمية الأولى أن vivo ستواصل لغة تصميمها الراقية، مع تبني وحدة كاميرا دائرية ضخمة تحتل الجزء العلوي من ظهر الهاتف، مما يمنح الجهاز هوية بصرية مميزة تعكس قوته في التصوير. 

يأتي الهاتف بإطار معدني مصقول وحواف منحنية بشكل طفيف لتحسين راحة الإمسك به، مع توفره بعدة ألوان بينها الأبيض والأسود الكلاسيكي.

 ويؤكد التصميم الجديد على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع شركة البصريات الألمانية ZEISS، حيث يظهر شعارها بوضوح على وحدة الكاميرا، مما يعد بجودة بصرية فائقة.

نظام كاميرا ثوري بمستشعر 200 ميجابكسل

تكمن القوة الحقيقية لهاتف vivo X300 في نظام الكاميرا الذي تم الكشف عن مواصفاته الرئيسية. ولأول مرة في تاريخها، ستستخدم vivo مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، وهو ما يعد بقفزة هائلة في مستوى التفاصيل والوضوح.

لكن المفاجأة الأكبر كانت في عدسة التقريب، حيث سيضم الهاتف عدسة تيليفوتو "بيريسكوب" بدقة 200 ميجابكسل أيضًا، مع مثبت بصري متطور حاصل على شهادة CIPA 5.5، وهي أعلى معايير تثبيت الصورة في الصناعة، مما سيسمح بالتقاط صور مقربة فائقة الدقة والثبات حتى في أصعب الظروف.

قوة أداء غير مسبوقة وموعد إطلاق قريب

لم تقتصر التسريبات على الكاميرا فقط، بل أكدت أن الهاتف سيعمل بأحدث معالجات شركة MediaTek، وهو Dimensity 9500، الذي سيقدم أداءً رائداً ينافس أقوى المعالجات في السوق. 

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بدقة 1.5K، وبطارية كبيرة تدعم الشحن فائق السرعة. 

وقد حددت vivo موعد الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل للكشف الكامل عن سلسلة هواتف X300 في حدث خاص سيقام في الصين، حيث سيتم الإعلان عن بقية المواصفات والأسعار بشكل رسمي.

