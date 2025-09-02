لم يتم إطلاقه رسميًا.. هاتف vivo Y200 5G.. إليك مواصفاته وسعره

على الرغم من البحث في قواعد بيانات الهواتف الذكية وأخبار الإطلاقات الرسمية، لم يتم العثور على هاتف يحمل اسم "vivo Y500" حتى تاريخ اليوم.

من المحتمل أن يكون الاسم الذي تبحث عنه غير دقيق أو أنك تقصد طرازًا آخر من سلسلة Y الشهيرة التي تقدمها شركة فيفو، والتي تركز على تقديم مواصفات قوية بأسعار تنافسية.

أحد أبرز وأحدث الهواتف في هذه السلسلة، والذي أحدث ضجة بمواصفاته مقابل سعره، هو هاتف vivo Y200 5G.

يتطابق هذا الهاتف مع وصف "مواصفات لا تصدق بهذا السعر"، وفيما يلي تقرير مفصل حوله.

هاتف vivo Y200 5G: تصميم أنيق وقدرات تصوير تتحدى فئته السعرية

أطلقت شركة فيفو هاتفها الجديد vivo Y200 5G في السوق الهندي مؤخرًا، مستهدفة به شريحة الشباب والباحثين عن هاتف متكامل يجمع بين الأداء الجيد، والشاشة الممتازة، وقدرات التصوير التي تتجاوز المألوف في الفئة المتوسطة.

أبرز المواصفات:

شاشة فائقة السلاسة والسطوع: يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، تتميز بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، مما يوفر تجربة تصفح وألعاب سلسة للغاية.

كما تدعم الشاشة سطوعًا عاليًا يصل إلى 800 شمعة، مما يضمن وضوحها حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

أداء موثوق مع دعم 5G: يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 4 Gen 1 من كوالكوم، المصنع بتقنية 6 نانومتر الموفرة للطاقة.

يقدم هذا المعالج أداءً يوميًا موثوقًا ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، ويأتي معززًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت مع إمكانية التوسعة الافتراضية.

ثورة في التصوير الليلي: تُعد الكاميرا هي نقطة البيع الأبرز في الهاتف. يأتي بنظام كاميرا خلفي مزدوج، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع دعم المثبت البصري (OIS)، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية وتساعد على التقاط صور وفيديوهات ثابتة وعالية الوضوح.

الميزة الأهم هي "الضوء الحلقي الذكي" (Smart Aura Light)، وهو فلاش LED حلقي يمكنه تغيير درجة حرارة لونه تلقائيًا ليتناسب مع الإضاءة المحيطة، مما ينتج عنه صور بورتريه ليلية ذات إضاءة طبيعية ومذهلة.

بطارية وشحن سريع: تم تزويد الجهاز ببطارية بسعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع FlashCharge بقدرة 44 واط، والذي يمكنه شحن 50% من البطارية في حوالي 24 دقيقة فقط.

السعر والتوافر:

تم إطلاق هاتف vivo Y200 5G في الهند بسعر يبدأ من حوالي 21,999 روبية هندية (ما يعادل تقريبًا 265 دولارًا أمريكيًا)، وهو سعر تنافسي للغاية بالنظر إلى ما يقدمه من شاشة AMOLED 120Hz وكاميرا رئيسية بمثبت بصري وميزة الإضاءة الذكية.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى المزيد من الأسواق العالمية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة القادمة.