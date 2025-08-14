بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن فيفو تُضيف طرازًا جديدًا إلى سلسلة T4 المُتوسّعة في الهند، والتي تشمل بالفعل T4x و T4 Lite و T4 و T4 Ultra و T4R .

يزعم تقرير جديد من SmartPrix أن هاتف Vivo T4 Pro المُرتقب قد يُطرح في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يحمل الملصق الترويجي شعار "زوم رائد"، مُلمّحًا إلى وجود كاميرا مُقربة.

مواصفات هاتف Vivo T4 Pro

وفقًا للتسريبات، سيتوفر هاتف Vivo T4 Pro بلوني الأزرق والذهبي ومن المتوقع أن يشبه تصميمه تصميم هاتفي Vivo V60 وVivo X200 FE، وسيتميز بتصميم نحيف بسمك 7.53 ملم

ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية ضخمة، لكن سعتها الدقيقة غير معروفة بعد.

قد يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع ، وهو نفس المعالج المستخدم في هواتف مثل Realme 15 Pro وVivo V60 وRealme P4 Pro.

ويعد من أبرز مزايا التصوير كاميرا Sony IMX882 periscope المقربة مع تقريب بصري 3x، مما يجعله جهازًا قويًا يركز على التقريب في فئته السعرية.

ميزات هاتف Vivo T4 Pro

يُتوقع أن يكون هاتف فيفو، الذي يحمل رقم الطراز V2510، والذي رُصد مؤخرًا على موقع هيئة اعتماد BIS الهندية، هو T4 Pro

تشير تقارير أخرى إلى أنه قد يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. كما سيدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K في الكاميرتين الأمامية والخلفية و من المتوقع أن يتوفر Vivo T4 Pro بسعر أقل من 30,000 روبية هندية، مما يجعله منافسًا محتملًا في فئة الهواتف المتوسطة العليا عند إطلاقه.