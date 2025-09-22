تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف iQOO 15.. الأقوى في تاريخ vivo

قبل أشهر من موعد إطلاقه الرسمي المتوقع، ظهرت تسريبات واسعة النطاق تكشف عن المواصفات الكاملة والسعر المحتمل لهاتف iQOO 15، والذي يُعد الذراع المتخصص في الأداء الفائق والألعاب من شركة vivo.

وتشير المعلومات المسربة، التي تأتي من مصادر موثوقة في سلاسل التوريد الصينية، إلى أن الهاتف الجديد لن يكون مجرد تحديث روتيني، بل سيُمثل قفزة نوعية تجعله أقوى هاتف ذكي تنتجه الشركة على الإطلاق.

قوة معالجة مطلقة مع Snapdragon 8 Elite

في قلب الهاتف، من المتوقع أن يتم تزويد iQOO 15 بمعالج كوالكوم الأحدث والأقوى، Snapdragon 8 Elite (الذي قد يُعرف أيضًا بـ Gen 4)، والذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد.

يُقال إن هذا المعالج سيقدم أداءً رسوميًا غير مسبوق، معززًا بنظام تبريد متطور يضمن الحفاظ على استقرار الأداء أثناء جلسات اللعب الطويلة والمكثفة. ولتكتمل منظومة الأداء، سياتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR6 تصل إلى 24 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل إلى 1 تيرابايت.

شاشة رائدة وبطارية عملاقة

وفقًا للتسريبات، سيحتوي هاتف iQOO 15 على شاشة LTPO AMOLED مسطحة من تصنيع BOE، تأتي بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية فائقة السلاسة والوضوح.

أما مصدر الطاقة، فسيأتي من بطارية ضخمة بسعة 6,500 مللي أمبير، وهي الأكبر في هذه الفئة، مدعومة بتقنية الشحن السريع الفائقة من vivo بقدرة 120 واط سلكيًا، و50 واط لاسلكيًا.

كاميرا متطورة وميزات أخرى

على الرغم من تركيزه على الأداء، لن يتجاهل iQOO 15 جانب التصوير. تشير المعلومات إلى أن الهاتف سيضم نظام كاميرا خلفي ثلاثي يتصدره مستشعر رئيسي كبير بحجم 1/1.3 بوصة، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع وعدسة تقريب من نوع "بيريسكوب".

كما سيحتوي الهاتف على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ومحرك اهتزاز متطور لتجربة لمسية غامرة في الألعاب، وسيكون مقاومًا للماء والغبار بمعيار IP68.

السعر المتوقع وموعد الإطلاق

أما بالنسبة للسعر، فتوضح التسريبات أن vivo تهدف إلى الحفاظ على استراتيجيتها التنافسية. من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف iQOO 15 في السوق الصيني من حوالي 3,999 يوان صيني (ما يعادل تقريبًا 560 دولارًا أمريكيًا) للنسخة الأساسية.

ومن المرجح أن يتم الكشف الرسمي عن الهاتف في الصين خلال شهر ديسمبر 2025، على أن يصل إلى الأسواق العالمية في أوائل عام 2026.