بمواصفات قوية وسعر متوسط.. إليك مواصفات هاتف vivo X300 FE

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف Vivo X300

هاتف Vivo X300 وهو هاتف صغير الحجم، بأبعاد 150.57 × 71.92 × 7.95 ملم، ووزن 190 جرامًا و سيتوفر بألوان الأزرق ، والأرجواني، والأسود .

على الجانب الآخر من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة OLED من طراز BOE Q10+ بقياس 6.31 بوصة، بدقة 1.5K (2640 × 1216 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز. وسيعمل بمعالج Dimensity 9500 وبطارية بسعة 6040 مللي أمبير/ساعة. ومثل طراز Pro، سيدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط.



ولصور السيلفي، سيُزوَّد هاتف Vivo X300 بكاميرا أمامية من نوع Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل مع مجال رؤية 92 درجة. أما الكاميرا الخلفية، فتتألف من كاميرا رئيسية من نوع Samsung HPB بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية من نوع Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة من نوع Sony LYT-602 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS). يدعم هاتف X300 أطوالًا بؤرية 23/50 مم، ويأتي مزودًا بمعالج V3+ لمعالجة الصور .

مواصفات هاتف Vivo X300

يأتي هاتف X300 Pro مزودًا مسبقًا بنظام أندرويد 16 مع طبقة من نظام OriginOS 6. كما سيضم ميزات أخرى، مثل مُضخّم إشارة عالمي 3.0، وأربع شرائح واي فاي فائقة الاختراق، ومكبرات صوت مزدوجة، ومحرك خطي محوري، وماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وبلوتوث 5.4، وتقنية NFC، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول، وتصنيف IP68.

ابتداءً من 17 أكتوبر، سيتوفر هاتف Vivo X300 بخيارات متعددة، مثل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1