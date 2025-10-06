قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

vivo تطلق هاتف V60 Lite الجديد .. تفاصيل

أحمد عبد القوى

 أعلنت شركة vivo، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، اليوم عن إطلاق هاتفها الجديد V60 Lite، ليقدم نقلة نوعية في عالم تصوير البورتريه، خاصة لعشّاق السفر. 

يأتي V60 Lite تحت شعار "الرفيق المثالي للبورتريه أثناء السفر".

 ويجمع الهاتف بين الجيل الثالث من تقنية AI Aura Light Portrait، وابتكارات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم أنيق وأداء قوي، لتلبية تطلعات المستخدمين المتطورة.

وقال عبر إسلام آدم، مدير العلامة التجارية لشركة vivo مصر: " نمنح المستخدمين تجربة بورتريه بجودة استوديو أينما كانت رحلتهم من خلال vivo V60 Lite. فهذا الهاتف يجسد التزامنا الدائم بدمج الابتكار في تقنيات التصوير مع تصميم يعكس أسلوب الحياة العصري، ليسجل أجمل اللحظات الجديرة بالتوثيق أثناء السفر".

يتوفر إصدار 5G من الهاتف بذاكرة 12 جيجابايت RAM مع إمكانية التوسعة بـ 12 جيجابايت إضافية، إلى جانب سعة تخزين 256 جيجابايت. أما إصدار 4G فيأتي بذاكرة 8 جيجابايت RAM مع توسعة بـ 8 جيجابايت إضافية وسعة تخزين 256 جيجابايت أيضًا، مما يمنح المستخدمين القدرة على تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة بسلاسة وكفاءة عالية.

أما شاشة الهاتف فتأتي من نوع AMOLED بقياس 6.77 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ونسبة شاشة إلى هيكل الهاتف تبلغ 94.2%، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة عند الاستمتاع بالألعاب أو مقاطع الفيديو. كما تدعم الشاشة مكبرات صوت مزدوجة Dual Stereo Speakers توفر مستوى صوت أعلى بنسبة 400%.

ويحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 6500 مللي أمبير (BlueVolt) تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط، حيث يمكن شحنها من 1% إلى 100% خلال 52 دقيقة فقط في نسخة 5G، و55 دقيقة في نسخة 4G. وقد تم تصميم البطارية للحفاظ على كفاءتها العالية لمدة تصل إلى 5 سنوات. كما يتمتع الجهاز بمعيار حماية IP65 لمقاومة الغبار والماء، إلى جانب مزايا عملية مثل خاصية إزالة الماء أو الغبار بلمسة واحدة، وإمكانية التحكم باللمس حتى مع اليد المبتلة أو الدهنية لراحة أكبر في الاستخدام.

ويدمج الهاتف أدوات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini، وAI Captions،  وAI Note Assist، وAI Transcript Assist، لمساعدة المستخدمين على الترجمة والتلخيص وإدارة المهام بكفاءة أثناء التنقل.

التوافر

تواصل vivo ابتكار تجارب جديدة للمستخدمين أثناء التنقل، حيث يجمع هاتف V60 Lite بين تقنيات تصوير متطورة، وأداء سلس، وتصميم متين يلائم مختلف المغامرات. سواء لالتقاط ذكريات السفر، أو التعبير عن شخصيتك، أو إنجاز مهامك اليومية، يبقى V60 Lite الرفيق الأمثل في كل رحلة. وسيكون vivo V60 Lite متوفرًا في السوق المصري ابتداءً من 9 أكتوبر 2025. وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة vivo.

الجدير بالذكر أن التعاون مع النجم محمد حماقي يأتي في إطار استراتيجية vivo للتوسع في السوق المصري وتعزيز صلة المستهلكين بالعلامة التجارية، من خلال الشراكة مع أحد أبرز الفنانين وأكثرهم جماهيرية. ويعكس اختيار حماقي إيمان الشركة بأهمية التواصل مع شريحة واسعة من الجمهور المصري عبر شخصية تحظى بالمصداقية والقدرة على إلهام الشباب، بما يتماشى مع رؤية vivo في تقديم تجارب تكنولوجية مبتكرة وقريبة من الناس

محمول جديد

البرتقال
تكساس الأمريكية
تويوتا
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
