تكنولوجيا وسيارات

Vivo Y500 Pro يتحدى الرائد بتصنيف IP69 وكاميرا 200 ميجابكسل

Vivo Y500 Pro
Vivo Y500 Pro
احمد الشريف

يضع الإعلان عن هاتف Vivo Y500 Pro، الذي يُشاع أنه سيقدم مواصفات من الفئة العليا بأسعار تنافسية، الشركة الصينية في صدارة المنافسين في الفئة المتوسطة العليا.

أوضحت التسريبات الصحفية الأخيرة أن شركة فيفو (Vivo) تستعد لإطلاق هاتف Vivo Y500 Pro، الذي يهدف إلى دمج تقنيات الهواتف الرائدة ضمن شريحة سعرية أكثر اعتدالاً. 

ويُتوقع أن يحدث هذا الهاتف ضجة في السوق نظراً لحزمة المواصفات القوية التي تتجاوز التوقعات لهذه الفئة.

البطارية والكاميرا: نقطتا قوة غير مسبوقتين

أشارت التقارير الموثوقة إلى أن الهاتف سيأتي بتركيز غير مسبوق على عامل الطاقة والتصوير الفوتوغرافي. في سابقة لسلسلة Y، يُتوقع أن يتميز Y500 Pro ببطارية ضخمة بسعة تصل إلى 8200 مللي أمبير في الساعة (mAh)، وهي سعة عملاقة تضمن عمر استخدام استثنائياً.

وفيما يتعلق بالشحن، أوضحت المصادر أن هذه البطارية ستدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط. 

هذا المزيج من السعة الجبارة وسرعة الشحن الفائقة يضمن تجربة طاقة متكاملة تقضي على قلق نفاذ البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت التسريبات القوية إلى أن الهاتف سيضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. 

إذا تأكدت هذه المعلومة، فسيكون هذا هو أول هاتف ضمن سلسلة Y المتوسطة يتبنى مثل هذه الدقة الهائلة، التي كانت محصورة سابقاً في الهواتف الرائدة الأكثر تكلفة. وتكتمل منظومة التصوير بكاميرا سيلفي أمامية يُتوقع أن تصل دقتها إلى 32 أو 50 ميجابكسل.

الأداء والتصميم: معايير فئة متقدمة

وفيما يخص الأداء، أشارت التقارير إلى أن هاتف Vivo Y500 Pro سيعتمد على معالج قوي من فئة الفئة المتوسطة العليا، مثل MediaTek Dimensity 7300 المصنوع بتقنية 4 نانومتر، ما يضمن أداءً سلساً ومستقراً للألعاب وتعدد المهام. ويدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة تصل إلى 12 جيجابايت.

كما أوضحت المواصفات المسربة أن الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED بحجم حوالي 6.77 إنش، مع دعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز لتوفير سلاسة فائقة في التصفح والرسوميات.

لكن الميزة الأبرز في التصميم والمتانة هي حصول الهاتف على شهادة IP69 لمقاومة الماء والغبار، وهو تصنيف متانة متقدم جداً يندر وجوده في الهواتف ذات الفئة السعرية المتوسطة.

التسعير والإطلاق في السوق

أكدت التوقعات أن سعر هاتف Vivo Y500 Pro سيكون نقطة جذب رئيسية. إذ أشارت المصادر إلى أن سعر الهاتف سيتراوح بين 360 إلى 400 دولار أمريكي تقريباً، ما يضعه في منافسة مباشرة مع الهواتف التي قد لا تقدم نفس مستوى الكاميرا أو سعة البطارية. من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف قبل نهاية عام 2025.

Vivo Y500 Pro vivo شركة فيفو

