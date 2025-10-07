Vivo V60e 5G.. كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة تعيد تعريف الهواتف الاقتصادية

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية والتسريبات، أطلقت فيفو رسميًا هاتفها الذكي V60e في الهند. وهو يُضاف إلى سلسلة هواتف V60 القياسية اكم بفضلون الهواتف الأقتصادية.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo، ويبلغ سعره 29,999 روبية هندية للطراز الأساسي بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طرازي 8 جيجابايت/256 جيجابايت و12 جيجابايت/256 جيجابايت 31,999 و33,999 روبية هندية على التوالي.



ميزات هاتف فيفو V60e



يأتي هاتف V60e مزود بشاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع ذروة 1600 شمعة/م2، وعمق ألوان 10 بت، وشاشة محمية بطبقة من زجاج Diamond Shield.

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فهو يأتي بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وميزة استخدام الأضواء المادية المزدوجة وإضاءة تعبئة ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم إضاءة تناسب محترفي التصوير .

مواصفات هاتف V60e

يتميز هاتف V60e بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر Samsung HP9 مقاس 1/1.4 بوصة، وفتحة عدسة f/1.88، وميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتقنية Aura Light. والتي تدعم كاميرا تسجيل فيديو بدقة 4K ونظام تشغيل FunTouch OS 15 المستند على نظام Android 15، وتعهدت Vivo بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android وخمس سنوات من تصحيحات الأمان.

أما عن مواصفات البطارية فيأتي بسعة بطارية 6500 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط. وتشمل باقي المواصفات مقاومة الغبار والماء بمعياري IP68 وIP69، ودعم شبكات الجيل الخامس وشبكة واي فاي ثنائية النطاق، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة ويأتي الهاتف بخيارات ألوان عديدة