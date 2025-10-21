بمعالج قوي وبطارية عملاقة .. أفضل جهاز لوحي في الأسوق خلال 2025

هل تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في جهاز Poco Pad M1 اللوحي القادم وقد وُجد الجهاز مدرجًا في قواعد بيانات الأجهزة المدعومة من Google Play Console وهيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). كما رُصدت لوحة المفاتيح الاختيارية، المسماة Poco Pad M1 Keyboard، على منصات الاعتماد في ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة. وفي تطور جديد، حصلت Poco Pad M1 على شهادة اعتماد من هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.

ميزات الجهاز اللوحي Poco Pad M1



حصل الجهاز اللوحي Poco Pad M1، الذي يحمل رقم الموديل 2509ARPBDG، على شهادة TDRA في الإمارات العربية المتحدة. تؤكد الشهادة أن الجهاز يدعم اتصال Wi-Fi فقط. كما حصلت ملحقاته المدعومة، مثل لوحة مفاتيح Pad M1 وقلم Focus، على اعتماد TDRA.

ريدمي باد 2 برو

كشفت التفاصيل الواردة من قوائم الأجهزة المدعومة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومنصة الألعاب أن الجهاز قد يكون نسخةً مُعاد تسميتها من جهاز Redmi Pad 2 Pro . لذلك، من المتوقع أن يحمل Pad M1 نفس مواصفات جهاز Redmi.

ويتميز جهاز Redmi Pad 2 Pro بشاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 1600 × 2560 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. ويحتوي الجهاز على معالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6/8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة microSD. كما يحتوي على بطارية بسعة 12,000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط والشحن العكسي بقوة 27 واط.



يأتي جهاز Pad 2 Pro مزود بأربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos. يعمل بنظام Android 15 مع طبقة من HyperOS 2 أما بالنسبة للتصوير، فهو مزود بكاميرتين بدقة 8 ميجابكسل، إحداهما أمامية والأخرى خلفي