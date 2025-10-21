كاميرا جبارة .. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus Ace 6

تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتفها الذكي Ace 6 إلى جانب هاتف OnePlus 15 في الصين الأسبوع المقبل . ولكن قبل الكشف الرسمي، يبدو أن تسريبًا جديدًا على منصة Weibo قد أفسد معظم المفاجآت، بما في ذلك جميع المواصفات الرئيسية للجهاز القادم تقريبًا.

ويحتوي هاتف OnePlus Ace 6 على شاشة مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K+ ودعم Dolby Vision. ويُقال إن الشاشة ستوفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، وإن كان من الممكن أن تعتمد على تقنية ومن المتوقع إن الهاتف يصل إلى 1800 شمعة في ذروة سطوعه، مع خاصية تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1. كما يشير التسريب إلى دعم Fengchi Gaming Core 2.0.

ون بلس ايس 6

ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 7800 مللي أمبير/ساعة، والتي يُقال إنها قادرة على الاحتفاظ بنسبة 80% على الأقل من سعتها حتى بعد 2000 دورة شحن. هذا مقترن بشحن سلكي بقوة 120 واط.



وبالنسبة للكاميرات، قد يوفر الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا خلفية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. ومن الميزات البارزة الأخرى مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة، ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP65، ومكبرات صوت مزدوجة فائقة الخطية، ومحرك اهتزاز إلكتروني، وجهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء، ونظام تبريد جديد يُحسّن الأداء.

ميزات هاتف OnePlus Ace 6

ومن المقرر أن يأتي هاتف OnePlus Ace 6 باللون الفضي والأبيض والأسود، مع تكوينات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من التخزين.