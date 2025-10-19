جميع ألوان OnePlus 15 و OnePlus Ace 6 تنكشف رسميًا قبل الإطلاق في 27 أكتوبر

تم الكشف رسمياً عن جميع ألوان هواتف OnePlus 15 وOnePlus Ace 6 قبل الإطلاق الرسمي المقرر في 27 أكتوبر، مع ظهور صور وتفاصيل رسمية تؤكد خيارات الألوان المتميزة التي تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين في السوق الصيني.​

ألوان OnePlus 15

سيأتي هاتف OnePlus 15 بثلاثة ألوان رئيسية:

Sand Dune (رملية) أو Sand Storm: اللون البيج الفاخر المميز بإطار من المعادن النانو سيراميكية، يُعد اللون الرسمي والشهير لإصدار OnePlus 15.​

Absolute Black: اللون الأسود الغامق والأكثر فخامة، يقدم لمسة داكنة استثنائية تُبرز التصميم العالي الجودة.​

Mist Purple: اللون البنفسجي المضيء الذي يمنح الهاتف طابعاً عصرياً وشبابياً، وهو أكثر ألوان الإصدار جاذبية وتداولاً على منصات التواصل الاجتماعي.​

ألوان OnePlus Ace 6

أما هاتف OnePlus Ace 6 الذي يُعد خياراً اقتصادياً واحترافياً في آنٍ واحد، فقد تم تأكيد توفره بثلاثة خيارات للألوان:

Quicksilver (فضي سريع): لون فضي لامع مع شعار "Ace" كبير على الغطاء الخلفي مع خطوط أنيقة تبرز الطابع الديناميكي للجهاز.​

Flash White (أبيض لامع): تصميم هادئ بلمسة مطفية تعطي الهاتف شكلاً عصريًا بسيطًا.​

Racing Black (أسود سباقي): لون أسود مطفي مع خطوط دقيقة مناسبة لعشاق التصميم الرياضي والهادئ.​

الخلاصة

تطرح OnePlus ألواناً مبتكرة تجمع بين الفخامة والتجديد، في خطوة تهدف لجذب شرائح متنوعة وتأكيد قوة حضور الشركة في سوق الهواتف الذكية.

تتوفر جميع الألوان رسميًا للطلب المسبق في الصين، مع توقعات بتغييرات طفيفة لبعض الألوان عند الإطلاق العالمي بعد تاريخ 27 أكتوبر.