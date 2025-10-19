قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
تكنولوجيا وسيارات

جميع ألوان OnePlus 15 و OnePlus Ace 6 تنكشف رسميًا قبل الإطلاق في 27 أكتوبر

OnePlus 15
OnePlus 15
احمد الشريف

تم الكشف رسمياً عن جميع ألوان هواتف OnePlus 15 وOnePlus Ace 6 قبل الإطلاق الرسمي المقرر في 27 أكتوبر، مع ظهور صور وتفاصيل رسمية تؤكد خيارات الألوان المتميزة التي تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين في السوق الصيني.​

ألوان OnePlus 15

سيأتي هاتف OnePlus 15 بثلاثة ألوان رئيسية:

Sand Dune (رملية) أو Sand Storm: اللون البيج الفاخر المميز بإطار من المعادن النانو سيراميكية، يُعد اللون الرسمي والشهير لإصدار OnePlus 15.​

Absolute Black: اللون الأسود الغامق والأكثر فخامة، يقدم لمسة داكنة استثنائية تُبرز التصميم العالي الجودة.​

Mist Purple: اللون البنفسجي المضيء الذي يمنح الهاتف طابعاً عصرياً وشبابياً، وهو أكثر ألوان الإصدار جاذبية وتداولاً على منصات التواصل الاجتماعي.​

ألوان OnePlus Ace 6

أما هاتف OnePlus Ace 6 الذي يُعد خياراً اقتصادياً واحترافياً في آنٍ واحد، فقد تم تأكيد توفره بثلاثة خيارات للألوان:

Quicksilver (فضي سريع): لون فضي لامع مع شعار "Ace" كبير على الغطاء الخلفي مع خطوط أنيقة تبرز الطابع الديناميكي للجهاز.​

Flash White (أبيض لامع): تصميم هادئ بلمسة مطفية تعطي الهاتف شكلاً عصريًا بسيطًا.​

Racing Black (أسود سباقي): لون أسود مطفي مع خطوط دقيقة مناسبة لعشاق التصميم الرياضي والهادئ.​

الخلاصة

تطرح OnePlus ألواناً مبتكرة تجمع بين الفخامة والتجديد، في خطوة تهدف لجذب شرائح متنوعة وتأكيد قوة حضور الشركة في سوق الهواتف الذكية. 

تتوفر جميع الألوان رسميًا للطلب المسبق في الصين، مع توقعات بتغييرات طفيفة لبعض الألوان عند الإطلاق العالمي بعد تاريخ 27 أكتوبر.

OnePlus 15 OnePlus OnePlus Ace

