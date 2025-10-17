قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

OxygenOS 16 يصل مع OnePlus 15 .. تحول كامل نحو الذكاء الاصطناعي

OnePlus
OnePlus
احمد الشريف

كشفت شركة OnePlus عن نظام التشغيل الجديد OxygenOS 16، الذي يمثل قفزة نوعية في برمجيات هواتفها، حيث تم تصميمه بالكامل ليكون مدعومًا ومتمحورًا حول الذكاء الاصطناعي. 

يصل هذا التحديث الكبير، لأول مرة مع هاتف OnePlus 15، يهدف إلى منافسة أنظمة التشغيل الرائدة الأخرى، مثل iOS 26 الجديد من آبل، من خلال تقديم ميزات ذكية وسرعة غير مسبوقة وواجهة مستخدم مُعاد تصميمها لتكون أكثر جمالاً وسلاسة.

عقلية "الذكاء لك وحدك": ميزات AI متقدمة

تحت شعار "ذكاء لك وحدك" (Intelligently yours)، يركز OxygenOS 16 على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في صميم تجربة المستخدم. 

وتم تزويد النظام بمجموعة متقدمة من أدوات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، أبرزها:

ميزات AI للكتابة والإبداع: تم تطوير AI Writer ليقدم الآن أدوات متقدمة لإنشاء المحتوى، بما في ذلك القدرة على إنشاء الخرائط الذهنية (Mind Maps)، وتوليد الرسوم البيانية والجداول، وحتى صياغة نصوص إعلانية أو تسميات لمنصات التواصل الاجتماعي، مما يجعله أداة قوية للمحترفين.

تكامل Gemini و Mind Space: إحدى أبرز الميزات هي إمكانية تفاعل نموذج Google Gemini مع ميزة Mind Space (مساحة التأمل والاسترخاء) لسحب المعلومات وتقديم المساعدة السياقية. على سبيل المثال، يمكن لـ Gemini تحليل ملاحظات المستخدم واقتراح إجراءات أو تذكيرات ذات صلة بناءً على المحتوى المسجل.

جمال الواجهة وسرعة الأداء

تم إعادة تصميم الواجهة بشكل كامل لتكون أكثر حداثة وجمالية، مع التركيز على الرسوم المتحركة الأكثر سلاسة واستجابة، مما يعطي شعوراً بالسرعة والخفة. كما تم تحسين تطبيق الصور ليشمل خيارات تحرير فيديو مدمجة ومتقدمة.

 يمكن للمستخدمين الآن قص المقاطع، إضافة الموسيقى والشروحات، وتحويل الفيديوهات بسهولة إلى صور متحركة (Motion Photos)، كل ذلك من داخل التطبيق الأصلي.

المنافسة مع iOS 26

يشير موقع Phone Arena إلى أن OxygenOS 16 هو تحديث جاد يهدف لمنافسة نظام iOS 26 الذي أعادت آبل تصميمه مؤخرًا. 

من خلال التركيز على السرعة، والذكاء الاصطناعي، ودمج خدمات جوجل بشكل عميق، تسعى OnePlus إلى تقديم تجربة أندرويد لا تقل عن مستوى الأنظمة الرائدة الأخرى.

 وسيتم إطلاق الهاتف أولاً في الصين، يليه إطلاق عالمي قريباً، مما يتيح لمستخدمي OnePlus تجربة هذا النظام الثوري المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

OxygenOS OxygenOS 16 ai

