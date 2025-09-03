محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف من مسجد صلاح الدين

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أُقيمت بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

حضر الاحتفالية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا، والدكتور محمد محمود أنيس السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وتضمنت فقرات الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ علي العبيدي، ثم كلمة للدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، أعقبها ابتهالات دينية ومدائح نبوية للشيخ رضا طنطاوي، ابتهاجًا بذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وبهذه المناسبة العطرة، يتقدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بخالص التهاني لأبناء المحافظة والأمة الإسلامية، داعيًا الله أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار، مستلهمين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسمى قيم المحبة والتسامح والسلام.