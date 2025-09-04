حياة كريمة .. توقيع الكشف الطبي المجان على 1182 مواطن بقرية العور بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تواصل جهودها في تطوير القطاع الصحي، من خلال تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ١١٨٢ مواطنًا، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على ١٣٩ حالة باطنة، ٢٧١ حالة جراحة، ٥٧ حالة نساء وتنظيم أسرة، ٣٣٧ حالة أطفال، ١٦٣ حالة أنف وأذن، و٢١٥ حالة جلدية، بالإضافة إلى إجراء ٢٢ تحليل دم و٣٥ تحليل بول وبراز.

كما تم عمل ٤ حالات موجات صوتية، و٨ حالات أشعة سينية، إلى جانب تنفيذ ٧ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ١٠٠ مواطن، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ١٠٠ مواطن، فضلًا عن تحويل ٩ حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.