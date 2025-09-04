محافظ الغربية: طفرة جديدة في خدمات العلاج الطبيعي لخدمة القرى والمراكز

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تحقيق طفرة نوعية في خدمات العلاج الطبيعي على مستوى المحافظة، بعد أن نجحت مديرية الشئون الصحية في تقديم أكثر من 108 آلاف جلسة علاجية لنحو 57 ألف مواطن منذ بداية العام الجاري 2025، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات علاجية متكاملة تصل إلى القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

توجيهات محافظ الغربية

وقال محافظ الغربية إن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في مسار تحسين الخدمة الطبية بالمحافظة، مشددًا على أن وضع المواطن في صدارة الأولويات هو جوهر عمل جميع أجهزة الدولة.

ووجه الشكر لمديرية الشئون الصحية وقياداتها والأطقم الطبية على جهودهم في تطوير الخدمة وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات المواطن الغرباوي.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم لتوسيع نطاق خدمات العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مع إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الهدف هو بناء منظومة صحية متكاملة تُخفف الأعباء عن المواطنين وتضمن حصولهم على رعاية صحية متميزة بالقرب من محل إقامتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن شبكة العلاج الطبيعي بالمحافظة باتت تضم 52 قسمًا موزعة على 38 وحدة للرعاية الصحية الأولية و14 مستشفى عاما ومركزيا ونوعيا، وهو ما يوفر تغطية شاملة لجميع المناطق.

وقال إن المديرية دعمت بنيتها التحتية الطبية عبر الحصول على 13 جهازًا متطورًا من وزارة الصحة، شملت أجهزة التصريف الليمفاوي، وشد الفقرات، والليزر، والموجات فوق الصوتية، والتيارات العلاجية، حيث تم توزيعها على مستشفيات المحلة العام (5 أجهزة)، وزفتى العام (5 أجهزة)، وكفر الزيات العام (3 أجهزة).

دعم الحالات المرضية

وأضاف “بلبل” أن الفترة الماضية شهدت أيضًا افتتاح ثلاثة أقسام جديدة للعلاج الطبيعي في مستشفى طنطا العام الجديد، ومستشفى حميات المحلة، ومركز صحة أسرة محلة مرحوم، بما يضيف بعدًا جديدًا لشبكة الأمان الصحي التي تغطي المحافظة.

وذكر أن الخدمات لم تقتصر على العيادات الخارجية فقط، بل امتدت إلى داخل المستشفيات لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، حيث جرى تقديم 8,567 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي، و2,156 جلسة لمرضى الأقسام الداخلية، و1,235 جلسة لمرضى العناية المتوسطة والمركزة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري كان ركيزة أساسية لهذا الإنجاز، حيث تم تنظيم 42 فعالية تدريبية ما بين دورات وورش عمل ومحاضرات لرفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يضمن استمرار تحسين الخدمة وتقديم رعاية علاجية على أعلى مستوى للمواطن.