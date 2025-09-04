قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
محافظ أسيوط يبحث مع "التنمية الزراعية والريفية" فرص الاستثمار وتعزيز المشروعات التنموية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم التنمية الريفية وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائه وفد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية – إحدى شركات البنك الزراعي المصري – برئاسة المحاسب منتصر الأبجيجي، وبحضور اللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ، وذلك لبحث فرص الاستثمار الزراعي وسبل تطوير المشروعات التنموية بالمحافظة.

التوسع في إدخال الوسائل الحديثة للميكنة الزراعية

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن أسيوط تمتلك فرصًا واعدة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إدخال الوسائل الحديثة للميكنة الزراعية، وإنشاء الصوب الزراعية، وتطبيق نظم الري المحوري، فضلًا عن توفير البذور والتقاوي والأسمدة والأعلاف مشددًا على التوسع في فتح منافذ جديدة لتوزيع الأسمدة المدعمة والحرة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة، مع تكليف الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بدور محوري في هذا الإطار.

وأضاف المحافظ أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي قطاع الزراعة اهتمامًا خاصًا من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مشيدًا بجهود الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التي تؤدي دورها الوطني باحترافية عالية وتعد ذراعًا قوية في دعم وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين.

من جانبه، أكد المحاسب منتصر الأبجيجي، استمرار الشركة في تقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والأنظمة الحديثة للري، وتنفيذ برامج تدريبية على استخدام أحدث التقنيات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوقوف إلى جانب الفلاحين في جميع أنحاء الجمهورية.

