فن وثقافة

جيمس جن يعلن موعد طرح فيلم Superman: Man of Tomorrow

نجلاء سليمان

أعلن المخرج وكاتب السيناريو جيمس جن، عن الجزء الجديد من سلسلة أفلام سوبرمان بعنوان “Man of Tomorrow”، وذلك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.


وحدد جيمس جن يوم 9 يوليو 2027 موعدًا رسميًا لإطلاق الفيلم في دور السينما العالمية، ليكون محطة جديدة ضمن خطته لإعادة بناء عالم DC السينمائي.

سيعود ديفيد كورينسويت مجددًا في دور كلارك كينت/سوبرمان، بعد ظهوره الأول في فيلم “Superman” المعروض حالياً في السينمات.

كما سيواصل نيكولاس هولت تجسيد شخصية ليكس لوثر، لكن هذه المرة بظهور مختلف وهو يرتدي البدلة الخضراء القتالية الشهيرة المستوحاة من القصص المصورة، ما يفتح الباب أمام مواجهة أكثر حدة وملحمية بين البطل والعدو اللدود.

الفيلم الجديد يعد جزءًا مما أسماه جيمس جن “ساجا سوبرمان”، وهي خطة سردية طويلة الأمد تهدف إلى توسيع عالم سوبرمان.

ويأتي هذا المشروع مباشرة بعد فيلم “Supergirl: Woman of Tomorrow” المقرر صدوره في يونيو 2026، ما يشير إلى ترابط الأحداث وبناء قصة متكاملة بين الأبطال.

وأكد جيمس جن أنه انتهى من كتابة “المعالجة الأولية” للفيلم، وهو ما يدل على أن المشروع دخل مرحلة تطوير متقدمة.

إعلان “Man of Tomorrow” أثار حماس الجمهور ومحبي عالم DC، خصوصًا مع وعد جن بأن يكون الفيلم أكثر عمقًا وإبداعًا مقارنة بالإصدارات السابقة.

ومع اقتراب موعد “Supergirl” في 2026، يترقب المتابعون كيف سيُبنى الربط السردي بين الأفلام ليشكل ما يشبه ملحمة سوبرمان الجديدة.

جيمس جن سوبرمان الأبطال الخارقين

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

