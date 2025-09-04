قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
عقوبة من سمع اسم النبي ولم يُصلِّ عليه .. علي جمعة يحذر
هيئة الأدوية الأوروبية تحذر من طفرة في بيع أدوية مزيّفة لتنحيف الجسم عبر الإنترنت
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل

طفل الإسماعيلية عبقري الرياضيات
طفل الإسماعيلية عبقري الرياضيات
علا محمد

استجاب الفنان أحمد العوضي لطلب وأمنية الطفل علي عبقري الرياضيات الذي أدهش المتابعين بعبقريته الحسابية، بعدما صرح الصغير بأنه يحب الفنان ويتمني أن يقابله ويريد التمثيل معه.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حبيبي العبقري الصغير ، أنا اللي احب اشوفك واسلم عليك يا بطل".


يُعد الطفل على من محافظة الإسماعيلية مثالًا رائعًا على الموهبة المصرية الأصيلة رغم صغر سنه، استطاع على أن يظهر قدرات استثنائية في الحساب الذهني، ما جعله حديث الجميع وعبقري الرياضيات الصغير.

ومع أن علي يساعد أسرته البسيطة في ظروف الحياة، فإنه يحلم بأن يصبح مهندسًا، وأكدت مؤسسة أبو العينين أنها ستتبنى تعليم علي بشكل كامل، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، لتوفير كافة أشكال الدعم التعليمي والمعيشي له.

أكدت المؤسسة أن قصة "علي" تعبر عن الإصرار والموهبة التي تمتلكها أجيال مصر القادمة، مشيرة إلى ضرورة وجود من يؤمن بتلك المواهب ويقدم لها الدعم اللازم.

الفنان أحمد العوضي الطفل علي الصغير عبقري الرياضيات أحمد العوضي الطفل علي من محافظة الإسماعيلية عبقري الرياضيات الصغير

إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

