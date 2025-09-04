أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل

استجاب الفنان أحمد العوضي لطلب وأمنية الطفل علي عبقري الرياضيات الذي أدهش المتابعين بعبقريته الحسابية، بعدما صرح الصغير بأنه يحب الفنان ويتمني أن يقابله ويريد التمثيل معه.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حبيبي العبقري الصغير ، أنا اللي احب اشوفك واسلم عليك يا بطل".



يُعد الطفل على من محافظة الإسماعيلية مثالًا رائعًا على الموهبة المصرية الأصيلة رغم صغر سنه، استطاع على أن يظهر قدرات استثنائية في الحساب الذهني، ما جعله حديث الجميع وعبقري الرياضيات الصغير.

ومع أن علي يساعد أسرته البسيطة في ظروف الحياة، فإنه يحلم بأن يصبح مهندسًا، وأكدت مؤسسة أبو العينين أنها ستتبنى تعليم علي بشكل كامل، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، لتوفير كافة أشكال الدعم التعليمي والمعيشي له.

أكدت المؤسسة أن قصة "علي" تعبر عن الإصرار والموهبة التي تمتلكها أجيال مصر القادمة، مشيرة إلى ضرورة وجود من يؤمن بتلك المواهب ويقدم لها الدعم اللازم.