انطلاق 30 رحلة بالون طائر في الأقصر تقل 650 سائحًا من عدة جنسيات.

فى مشهد ساحر خطف أنظار العالم ارتفعت رحلات البالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر السياحية صباح اليوم الى 30 رحلة أقلت على متنها 650 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية الذين تحدوا حرارة الجو واستمتعوا بتجربة فريدة وسط أجواء من البهجة والانبهار بجمال المعابد والمناظر الطبيعية الخلابة ،



انطلقت الرحلات من مطار البالون غرب المدينة وسط متابعة أمنية وملاحية دقيقة لضمان سلامة السياح حيث حلقت البالونات فى سماء المدينة بارتفاعات مختلفة قدمت خلالها لوحات بانورامية ساحرة لنهر النيل ومعابد الكرنك والدير البحرى ووادى الملوك .



وأكد مسؤولو الشركات المنظمة أن الإقبال المتزايد يعكس مدى عشق السائحين لمدينة الأقصر وحرصهم على خوض مغامرة البالون رغم ارتفاع درجات الحرارة مؤكدين أن الرحلات تتم وفقا لأعلى معايير الأمان والجودة تحت إشراف سلطة الطيران المدنى .



ومن جانبه أوضح خالد سليمان مدير العلاقات العامة بإحدى شركات البالون أن ارتفاع عدد الرحلات اليوم يعكس الثقة الكبيرة التى تحظى بها سياحة المغامرة فى الأقصر مؤكدا أن السياح يحرصون يوميا على حجز البالون الطائر لما يوفره من تجربة لا تتكرر ولقطات لا تنسى من قلب التاريخ والطبيعة