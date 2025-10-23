قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

علاقة غريبة بين زيت الزيتون والإمساك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
اسماء محمد

يعد زيت الزيتون آمنًا بشكل عام لعلاج الإمساك، ولكن يجب تجنبه عند الأطفال والرضع.


لا توجد جرعة محددة موصى بها، ولكن يمكنك البدء بملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة على معدة فارغة.


ووفقا لما جاء في موقع verywellhealth ابق بالقرب من الحمام إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تتناول فيها زيت الزيتون لعلاج الإمساك، حيث يمكن أن تظهر التأثيرات على الفور أو تستغرق عدة ساعات حتى تتطور.


يمكن استخدام زيت الزيتون عن طريق الفم لتخفيف الإمساك بسبب قدرته على توفير تشحيم إضافي للجهاز الهضمي وتليين البراز بحيث يسهل مروره ومن الأفضل أن تبدأ بملعقة لمعرفة تأثيره عليك.

زيت الزيتون والإمساك 


يعمل زيت الزيتون كملين طبيعي في الجسم بعدة طرق:

يعمل على تحفيز حركة الأمعاء عن طريق تليين الجهاز الهضمي ، مما يجعله أكثر رطوبة ويسهل مرور البراز المتصلب.


يساعد تناول زيت الزيتون على تليين البراز ، مما يجعل خروجه أسهل.

أظهرت الدراسات التي أُجريت على نماذج حيوانية أن حمض الأوليك، وهو حمض دهني موجود في زيت الزيتون، يُمكن أن يُعزز وظيفة الحاجز المعوي عن طريق زيادة مستويات البكتيريا النافعة في الأمعاء، وخاصةً بكتيريا البيفيدوباكتيريا وقد يُساعد هذا على تحسين الهضم على المدى الطويل والوقاية من الإمساك .

زيوت أخرى لعلاج الإمساك


إلى جانب زيت الزيتون، ثبت أيضًا أن الزيت المعدني وزيت بذور الكتان وزيت اللوز يحسن الإمساك لدى الأشخاص بسبب تأثيراتها الشبيهة بالملينات.

في إحدى الدراسات، حسّن زيت بذور الكتان من وتيرة وقوام البراز بشكل أكثر فعالية من زيت الزيتون، بينما تشير الدراسة إلى أن كلاً من زيت الزيتون وزيت بذور الكتان فعالان مثل الزيت المعدني.

كيفية استخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك
على الرغم من عدم وجود جرعة محددة لزيت الزيتون في علاج الإمساك ، إلا أن الدراسات التي تبحث في فعاليته وجدت أنه أكثر فعالية عند تناوله على معدة فارغة وبدون طعام .

يمكن تخفيف الإمساك بتناول ملعقة كبيرة منه صباحًا. ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن 4 مليلتر (مل)، أي ما يعادل ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة تقريبًا ، من زيت الزيتون يمكن أن يكون بداية فعالة .


لا يوجد إطار زمني محدد لاستخدام زيت الزيتون لتخفيف الإمساك أو لتحديد سرعة مفعوله، ولأن كل شخص يختلف عن الآخر، فإن طريقة عمله في الجهاز الهضمي قد تختلف من شخص لآخر.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها استخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك، فابق بالقرب من الحمام حتى تعرف كيف سيتفاعل جسمك معه.

