اكتشاف بديل طبيعي لأدوية الكبد والكوليسترول وإنقاص الوزن

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاج طبيعي قوي لأمراض الكبد ويساعد في علاج مشاكل صحية أخرى.

ووفقا لموقع لينتا فقد توصل علماء من جامعة ساو باولو والجامعة الاتحادية في ريو غراندي دو سول في البرازيل، إلى مادة تساعد في الوقاية من أمراض الكبد الناتجة عن السمنة.

نتائج الدراسة

نشرت نتائج الدراسة في مجلة International ووجدت أن مستخلص أوراق البرغموت أو الليمون العطري يساعد في استعادة توزان عمليات استقلاب الغذاء الجسم وحماية الكبد من الأمراض التي تنتج عن السمنة.

مزايا اخرى

قام العلماء في التجربة بإعطاء الفئران المصابة بسمنة مستحثّة مستخلص البرغموت الحمضي (Citrus bergamia) لمدة عدة أسابيع، ووحدوا أن حيوانات التجارب بدأت تسجّل تحسنا ملحوظا في استقلاب الدهون في الجسم و انخفض مستوى الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، وارتفع تركيز الكوليسترول الجيد HDL.

فقدت الحيوانات الوزن بصورة ملحوظة وحدث انخفاض في إجمالي كتلة الدهون.

كشفت التحاليل الكيميائية الحيوية أن مستخلص نبات البرغموت له تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ويقلل من مستوى أنواع الأكسجين التفاعلية والمواد الكيميائية الالتهابية (السيتوكينات) في الكبد.

والحصول عليه يؤدي إلى إبطاء تطور مرض الكبد الدهني المرتبط بالاضطرابات الأيضية (MASLD) الذي يحدث بسبب السمنة .

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تفتح آفاقا للاستخدام وأن خطوتهم التالية هى إجراء تجارب سريرية على البشر لتحديد الجرعات المناسبة والتأكد من سلامة هذه المادة عند الاستخدام طويل الأمد