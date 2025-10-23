علامات غير متوقعة تكشف الخرف والزهايمر

ويعد الزهايمر جزء من امراض الخرف وهي تشمل مجموعة كبيرة من الاضطرابات النفسية والذهنية والتدهور المعرفي وكلما تم اكتشاف هذه الأمراض في وقت مبكر كلما كان العلاج أسرع وأفضل.

اعراض الخرف

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet قد تشمل العلامات المبكرة لمرض الخرف :

النسيان البسيط

فقدان العناصر

مشاكل في أداء المهام أو الأنشطة التي كانت تتم في السابق دون بذل أي جهد.

إن صعوبة تعلم المواد الجديدة هي في كثير من الأحيان واحدة من العلامات المبكرة للخرف.

يجهل العديد من مرضى الزهايمر في مراحله المبكرة أو أنواع أخرى من الخرف وجود أي مشاكل لديهم. ومع تقدم المرض، قد تظهر تغيرات سلوكية واضحة.

ويواجه المرضى صعوبة في أداء المهام الأساسية، مثل ارتداء الملابس أو استخدام الحمام.

يبدأ بعض المرضى بنسيان بعض المعلومات المتعلقة بهم، بما في ذلك عنوانهم أو رقم هاتفهم، أو حتى تاريخ ميلادهم.

قد يواجهون صعوبة في فهم ما يحدث حولهم.

يعاني بعض المرضى من مشاكل في تذكر تناول الطعام وقد يصابون بفقدان واضح في الوزن .

في المراحل المتأخرة من الخرف، غالبًا ما لا يتمكن المرضى من التعرف على أفراد الأسرة، وتضعف قدرتهم على التواصل بشكل ملحوظ.

لم يعد بمقدورهم رعاية أنفسهم بشكل فعال ويحتاجون إلى المساعدة في جميع أنشطة الحياة اليومية.

مع مرور الوقت، قد ينسى المرضى كيفية المشي أو حتى كيفية الجلوس.