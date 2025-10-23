قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علامات غير متوقعة تكشف الخرف والزهايمر

اسماء محمد

ويعد الزهايمر جزء من امراض الخرف وهي تشمل مجموعة كبيرة من الاضطرابات النفسية والذهنية والتدهور المعرفي وكلما تم اكتشاف هذه الأمراض في وقت مبكر كلما كان العلاج أسرع وأفضل.

اعراض الخرف 

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet قد تشمل العلامات المبكرة لمرض الخرف :

النسيان البسيط
فقدان العناصر
مشاكل في أداء المهام أو الأنشطة التي كانت تتم في السابق دون بذل أي جهد.
إن صعوبة تعلم المواد الجديدة هي في كثير من الأحيان واحدة من العلامات المبكرة للخرف.
يجهل العديد من مرضى الزهايمر في مراحله المبكرة أو أنواع أخرى من الخرف وجود أي مشاكل لديهم. ومع تقدم المرض، قد تظهر تغيرات سلوكية واضحة.

ويواجه المرضى صعوبة في أداء المهام الأساسية، مثل ارتداء الملابس أو استخدام الحمام.
يبدأ بعض المرضى بنسيان بعض المعلومات المتعلقة بهم، بما في ذلك عنوانهم أو رقم هاتفهم، أو حتى تاريخ ميلادهم.
قد يواجهون صعوبة في فهم ما يحدث حولهم.

يعاني بعض المرضى من مشاكل في تذكر تناول الطعام وقد يصابون بفقدان واضح في الوزن .
في المراحل المتأخرة من الخرف، غالبًا ما لا يتمكن المرضى من التعرف على أفراد الأسرة، وتضعف قدرتهم على التواصل بشكل ملحوظ.
لم يعد بمقدورهم رعاية أنفسهم بشكل فعال ويحتاجون إلى المساعدة في جميع أنشطة الحياة اليومية.
مع مرور الوقت، قد ينسى المرضى كيفية المشي أو حتى كيفية الجلوس.

