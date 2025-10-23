قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
مجلس الأمن يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ وتدين محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
مجلس الأمن يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة في مقره بنيويورك، اليوم /الخميس/؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ووفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، ناقش السفراء، خلال الجلسة، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يؤكد التزام إسرائيل بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المدنيين وفقًا للقانون الدولي.
وأكد مندوب الصين، أن "غزة هي الوطن للشعب الفلسطيني، وليست ورقة مساومة في السياسة الدولية"، مشددًا على أن أي ترتيبات حوكمة مستقبلية يجب أن تحترم إرادة الفلسطينيين وتضمن حل الدولتين.
من جانبه، قال مندوب الولايات المتحدة إن خطة السلام للرئيس دونالد ترامب تمثل "فرصة تاريخية لغزة والمنطقة"، لكنه شدد على ضرورة أن تعيد حركة حماس رفات الرهائن الـ13 المتبقين، محذرًا من "عواقب وخيمة" إذا لم تنزع الحركة سلاحها بالكامل.
في المقابل، رحب مندوب روسيا، رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر، بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مثنيًا على "الجهود الدؤوبة" للوسطاء المصريين والقطريين والأتراك والأمريكيين، ومؤكدًا تمسك بلاده بصيغة الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان مندوب باكستان مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، داعيًا إلى المساءلة عن "جرائم الفظائع الخطيرة"، ووقف المستوطنات وعمليات الضم غير القانونية.
من جهته.. شدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على أن وقف إطلاق النار "هو السبيل الوحيد لإنهاء الفظائع"، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق الأمن الإسرائيلي على حساب أرواح وحقوق الفلسطينيين، ومثمنًا جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.
ودعا ممثل الصومال إلى إنشاء آليات دولية قوية للمراقبة والمساءلة تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعلنت الدنمارك تخصيص 15 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في غزة، مؤكدة أن إيصال الإمدادات إلى المحتاجين "التزام قانوني وأخلاقي وليس امتيازًا".

