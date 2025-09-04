قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد سقوط بوسي وشاكر| راقصات وبلوجرز بين البحث عن الشهرة والحرمان النفسي.. وخبراء يحذرون

أزمة البلوجرز
أزمة البلوجرز
رنا أشرف

في ظل تصاعد الحملات الأمنية المكثفة ضد بعض الراقصات والبلوجرز الذين يحرصون على بث ونشر مقاطع مصنفة باعتبارها خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، يزداد الجدل المجتمعي حول هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على فئة بعينها، وإنما وجدت طريقها إلى شرائح واسعة من المتابعين، خصوصًا بين المراهقين والشباب. 

هذا الواقع يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بالأبعاد النفسية والاجتماعية الكامنة وراء مثل هذه السلوكيات، ومدى ارتباطها بتغير أنماط القيم داخل المجتمع، أو بتأثيرات ثقافة الشهرة السريعة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة.

 وبينما تتباين الآراء بين من يراها مجرد محاولة للفت الانتباه وتحقيق مكاسب مادية سريعة، ومن يعتبرها انعكاسًا لازمة أعمق مرتبطة بالفراغ العاطفي أو الاضطرابات النفسية، يظل النقاش قائمًا حول ما إذا كانت هذه الظاهرة نتاجًا فرديًا أم أنها تعبير عن أزمة مجتمعية أوسع تستدعي دراسة معمقة وحلولًا تتجاوز الطابع الأمني.

عن أزمة البلوجرز والراقصات| استشارية نفسية: حرمان الطفلة من حقها في التعبير يحولها لاحقًا إلى شابة تبحث عن محبة وهمية بسلوكيات خادشة

قالت الدكتورة إيمان النبوي، استشاري نفسي الأطفال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد  إن شخصية الطفل تبدأ في التكون منذ لحظة الولادة وحتى سن الخامسة، موضحة أن هذه السنوات تعد حجر الأساس في تشكيل الشخصية والنمو النفسي للطفل.

وأكدت “النبوي” أن الطفل الذي يتلقى من والديه الاهتمام الكافي، وتلبي احتياجاته بشكل متوازن، في إطار معاملة نفسية قائمة على الود والاحترام، يصبح أكثر قدرة على الاستقلال النفسي والشعور بأن له رأيًا يُحترم منذ صغره.

وأضافت: “حين يجد الطفل أو الطفلة بيئة داعمة، تتحول الفتاة فيما بعد إلى شابة واثقة من نفسها، تعرف قيمتها، ولا تنساق وراء سلوكيات خادشة للحياء بحثًا عن محبة مزيفة أو تحقيق للذات.”

وأشارت استشاري نفسي الأطفال إلى أن حرمان الطفلة من التعبير عن نفسها خلال سنواتها الأولى، سواء من أحد الوالدين أو كليهما، قد يدفعها لاحقًا للتعبير بطريقة غير لائقة، سواء بالكلام أو بالملابس، وهو ما لا يتماشى مع القيم والعادات المصرية الأصيلة.

وتابعت قائلة: “من بين العوامل الأخرى وراء هذه السلوكيات، تراجع المستوى الاجتماعي، وما يصاحبه من إحساس بعدم الرضا لدى بعض الفتيات، فيلجأن لتقليد سلوكيات خاطئة رأينها تحقق شهرة أو مالًا، فيسألن أنفسهن: لماذا لا أفعل الشيء نفسه؟”

وشددت الدكتورة إيمان النبوي على أن هذا النوع من السلوك لا يمنح الفتاة محبة حقيقية، بل هو وهم مؤقت، مؤكدة أن الحل يكمن في منح البنات الرعاية الكافية والاهتمام والمحبة اللازمة، ليصلن إلى حالة من الرضا النفسي.

واختتمت تصريحاتها قائلة: “عندما تنشأ الفتيات في بيئة مستقرة نفسيًا، سنرى سلوكيات خالية من القلق، وبعيدة عن استباحة ما يحرمه الدين وما ترفضه عاداتنا وتقاليدنا المصرية.”

البلوجرز التيك توك السوشيال ميديا الصحة النفسية فيديوهات خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد