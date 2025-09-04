قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن ومناحل العسل

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة.

حضر الجلسة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد مجاهد مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد جوى محمد محمد على نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق.

وفي مستهل الاجتماع، وجه المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما قدم التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقيادات الدولة، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار.

التعامل بحسم مع مخالفات البناء

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تتعامل بحسم مع مخالفات البناء، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية لرصد أي محاولات للبناء بدون ترخيص.

خطة تنمية التكتلات الاقتصادية بالمراكز والقرى

وتابع المحافظ - خلال الجلسة - خطة تنمية التكتلات الاقتصادية بالمراكز والقرى، مشيرًا إلى التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن ومناحل العسل بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين دخل الأسر المستفيدة كما تم عرض مقطعًا مصورًا يوثق أعمال بناء أبراج الحمام، معلنًا عن تشغيل مجزر حديث للدواجن وتكليف مديرية العمل بتوفير العمالة المدربة، مع مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ خطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل الورش والمصانع بالمناطق الصناعية، بالتنسيق مع البنوك الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى تدريب طلاب التعليم الفني على المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الصعيد.

كما أكد اللواء هشام أبو النصر على تميز أسيوط بمنتجاتها التراثية مثل السجاد اليدوي، معلنًا اعتزام المحافظة المشاركة في المعارض القومية بالقاهرة للترويج لمنتجاتها ودعم عملية التسويق على نطاق أوسع.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مستجدات عدد من الملفات، من بينها موقف التصالح على مخالفات البناء الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 99%، مثمنًا جهود الوحدات المحلية في إنهاء الطلبات المقدمة، كما شدد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، باعتبارها مسؤولية وطنية ملحة وفيما يخص المتغيرات المكانية، وجه بالإسراع في التعامل مع المخالفات التي تم رصدها من خلال المنظومة، مع التأكيد على إزالتها في مهدها لمنع تفاقمها.

كما وافق المجلس عن عدد من القرارات المهمة، أبرزها إقامة معهد ديني أزهري للفتيات بقرية بني رافع بمركز منفلوط على مساحة 2000 متر مربع من أملاك الدولة، فصلا عن الموافقة على استغلال المبنى القديم للحملة الميكانيكية بمركز أبوتيج بعد تطويره في مشروعات استثمارية، إلى جانب الاستفادة من المبنى المهجور المجاور لسلخانة الزرابي في مشروعات النفع العام، كما تم اعتماد قبول عدد من التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات مختلفة لصالح المراكز والمدن وصندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات العامة ودعم المشروعات التنموية، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.

